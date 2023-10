Молодой бриллиант ПСЖ подпишет новый контракт с клубом

17-летний полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери вскоре продлит контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение молодого таланта рассчитано до лета 2025 года. Парижане хотят убедиться в том, что их сотрудничество с Уорреном будет долгосрочным, поэтому хотят подписать с игроком новый контракт. Портал Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Уоррен Заир-Эмери стал ключевым для «ПСЖ» игроком, отыграв 10 матчей (9 в основе), в которых отметился 3 голевыми передачами. В 17 лет Уоррен уже является капитаном сборной Франции U-21.

🌟🇫🇷 Warren Zaïre-Emery will sign new deal at Paris Saint-Germain soon — it’s just about final details then it will be done.



Salary will be improved as part of the new long term contract agreement. pic.twitter.com/YSOdd5PeE6