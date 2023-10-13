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Франция
13 октября 2023, 16:13 | Обновлено 13 октября 2023, 16:14
290
0

Молодой бриллиант ПСЖ подпишет новый контракт с клубом

Уоррен Заир-Эмери останется в Париже

13 октября 2023, 16:13 | Обновлено 13 октября 2023, 16:14
290
0
Молодой бриллиант ПСЖ подпишет новый контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Уоррен Заир-Эмери

17-летний полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери вскоре продлит контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение молодого таланта рассчитано до лета 2025 года. Парижане хотят убедиться в том, что их сотрудничество с Уорреном будет долгосрочным, поэтому хотят подписать с игроком новый контракт. Портал Transfermarkt оценивает француза в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Уоррен Заир-Эмери стал ключевым для «ПСЖ» игроком, отыграв 10 матчей (9 в основе), в которых отметился 3 голевыми передачами. В 17 лет Уоррен уже является капитаном сборной Франции U-21.

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ПСЖ продление контракта Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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