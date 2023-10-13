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  4. Постекоглу on fire. Тренер Тоттенхэма второй раз подряд стал лучшим в АПЛ
Англия
13 октября 2023, 15:03 |
58
0

Постекоглу on fire. Тренер Тоттенхэма второй раз подряд стал лучшим в АПЛ

Австралийский специалист вывел «шпор» на новый уровень

13 октября 2023, 15:03 |
58
0
Постекоглу on fire. Тренер Тоттенхэма второй раз подряд стал лучшим в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу второй раз подряд получил награду лучшему менеджеру месяца в Английской Премьер-лиге.

Ранее его признавали лучшим тренером августа. В сентябре команда австралийца не уступила ни в одном матче из 4, хотя играла против таких грандов как «Арсенал» (2:2) и «Ливерпуль» (2:1). Также были матчи с 2 новичками АПЛ - «Бернли» (5:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:1). Благодаря набранным в сентябре очкам «Тоттенхэм» сейчас занимает 1-е место в турнирной таблице.

Кроме Постекоглу на награду претендовали Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ангелос Постекоглу лучший тренер
Источник Twitter
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