ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке

Итальянская ассоциация арбитров отстранила судью Хуана Луку Сакки от работы на один тур Серии А.

В минувшую пятницу, 6 октября, он обслуживал матч между «Лечче» и «Сассуоло» (ничья 1:1). Одним из ассистентов Сакки была женщина – Франческа Ди Монте.

На видео попал эпизод, который случился эпизод, который случился перед поединком в подтрибунном помещении. Сакки пожал руки капитанам обеих команд и своим ассистентам – всем, кроме Франчески Ди Монте.

Итальянская ассоциация арбитров не считает это проявлением сексизма, а лишь неудачной шуткой, но все равно отстранила Сакки от работы на один тур.

Referee Juan Luca Sacchi will be suspended for a round after he refused to shake the hand of his assistant Di Monti before the match between Lecce and Sassuolo.

