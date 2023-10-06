Лечче и Сассуоло огорчили друг друга, но лучшего не определили
Сыгран еще один матч 8-го тура Серии А
В пятницу, 6 октября, в матче 8-го тура чемпионата Италии на поле сошлись «Лечче» и «Сассуоло».
Гости из Эмилии-Романьи первыми добились успеха – Берарди в середине первого тайма реализовал пенальти. А в начале второго тайма Крстович паритет в счете восстановил.
Ничья 1:1 сохранилась до финального свистка.
В таблице Серии А «Лечче» занимает 7-е место, имея 12 очков. У «Сассуоло» 9-я позиция и 10 пунктов.
Напомним, в стартовой игре 8-го тура «Эмполи» с украинцем Виктором Коваленко дома не обыграл «Удинезе» – ничья 0:0.
Чемпионат Италии. 8-й тур
Лечче – Сассуоло – 1:1
Голы: Крстович, 48 – Берарди, 22 пенальти.
События матча
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