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Чемпионат Италии
Лечче
06.10.2023 21:45 – FT 1 : 1
Сассуоло
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Италия
06 октября 2023, 23:56 | Обновлено 07 октября 2023, 00:31
29
0

Лечче и Сассуоло огорчили друг друга, но лучшего не определили

Сыгран еще один матч 8-го тура Серии А

06 октября 2023, 23:56 | Обновлено 07 октября 2023, 00:31
29
0
Лечче и Сассуоло огорчили друг друга, но лучшего не определили
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 октября, в матче 8-го тура чемпионата Италии на поле сошлись «Лечче» и «Сассуоло».

Гости из Эмилии-Романьи первыми добились успеха – Берарди в середине первого тайма реализовал пенальти. А в начале второго тайма Крстович паритет в счете восстановил.

Ничья 1:1 сохранилась до финального свистка.

В таблице Серии А «Лечче» занимает 7-е место, имея 12 очков. У «Сассуоло» 9-я позиция и 10 пунктов.

Напомним, в стартовой игре 8-го тура «Эмполи» с украинцем Виктором Коваленко дома не обыграл «Удинезе» – ничья 0:0.

Чемпионат Италии. 8-й тур

Лечче – Сассуоло – 1:1

Голы: Крстович, 48 – Берарди, 22 пенальти.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Лечче).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
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Серия A чемпионат Италии по футболу Лечче Сассуоло Доменико Берарди видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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