Завершился матч 8-го тура чемпионата Италии, в котором отношения выяснили «Эмполи» и «Удинезе».

Игра завершилась вничью 0:0.

На 39-й минуте игрок «Эмполи» Капуто добился успеха, но его гол из-за офсайда засчитан не был.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко вышел на поле на замену на 81-й минуте. Это было его второе появление в рядах команды из Тосканы.

В таблице Серии А «Эмполи» занимает 18-е место, имея 4 очка. «Удинезе» идет одной позицией выше с 5 пунктами.

Серия А. 8-й тур

Эмполи – Удинезе – 0:0