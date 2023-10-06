Италия06 октября 2023, 21:49 | Обновлено 06 октября 2023, 22:18
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Эмполи с Коваленко не смог обыграть дома Удинезе
Команда украинца поразила ворота удинцев, но гола лишилась
06 октября 2023, 21:49 | Обновлено 06 октября 2023, 22:18
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Завершился матч 8-го тура чемпионата Италии, в котором отношения выяснили «Эмполи» и «Удинезе».
Игра завершилась вничью 0:0.
На 39-й минуте игрок «Эмполи» Капуто добился успеха, но его гол из-за офсайда засчитан не был.
Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко вышел на поле на замену на 81-й минуте. Это было его второе появление в рядах команды из Тосканы.
В таблице Серии А «Эмполи» занимает 18-е место, имея 4 очка. «Удинезе» идет одной позицией выше с 5 пунктами.
Серия А. 8-й тур
Эмполи – Удинезе – 0:0
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