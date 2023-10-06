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Чемпионат Италии
Эмполи
06.10.2023 19:30 – FT 0 : 0
Удинезе
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Италия
06 октября 2023, 21:49 | Обновлено 06 октября 2023, 22:18
113
0

Эмполи с Коваленко не смог обыграть дома Удинезе

Команда украинца поразила ворота удинцев, но гола лишилась

06 октября 2023, 21:49 | Обновлено 06 октября 2023, 22:18
113
0
Эмполи с Коваленко не смог обыграть дома Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился матч 8-го тура чемпионата Италии, в котором отношения выяснили «Эмполи» и «Удинезе».

Игра завершилась вничью 0:0.

На 39-й минуте игрок «Эмполи» Капуто добился успеха, но его гол из-за офсайда засчитан не был.

Украинский полузащитник «Эмполи» Виктор Коваленко вышел на поле на замену на 81-й минуте. Это было его второе появление в рядах команды из Тосканы.

В таблице Серии А «Эмполи» занимает 18-е место, имея 4 очка. «Удинезе» идет одной позицией выше с 5 пунктами.

Серия А. 8-й тур

Эмполи – Удинезе – 0:0

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Серия A чемпионат Италии по футболу Эмполи Удинезе Виктор Коваленко Франческо Капуто
Источник Sport.ua
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