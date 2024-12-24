ОФИЦИАЛЬНО. Лос-Анджелес подписал новый контракт с экс-беком Шахтера

Клуб североамериканской MLS «Лос-Анджелес» официально отрапортовал о подписании нового контракта с 29-летним центрбеком Марлоном Сантосом, известным в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

С бразильским защитником американский клуб оформил трудовое соглашение со сроком действия до 30 июня 2025 года, а также опцией продления до конца сезона-2025 в MLS и на весь 2026 год.

Марлон Сантос перешел в «Лос-Анджелес» свободным агентом в сентябре нынешнего года, предварительно расторгнув контракт с «Шахтером».

Бразилец успел провести за команду из MLS 8 официальных матчей, в которых отличился 1 забитым мячом.