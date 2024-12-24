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Major League Soccer
24 декабря 2024, 21:49 |
906
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лос-Анджелес подписал новый контракт с экс-беком Шахтера

Марлон Сантос остается в MLS

24 декабря 2024, 21:49 |
906
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лос-Анджелес подписал новый контракт с экс-беком Шахтера
lafc.com

Клуб североамериканской MLS «Лос-Анджелес» официально отрапортовал о подписании нового контракта с 29-летним центрбеком Марлоном Сантосом, известным в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

С бразильским защитником американский клуб оформил трудовое соглашение со сроком действия до 30 июня 2025 года, а также опцией продления до конца сезона-2025 в MLS и на весь 2026 год.

Марлон Сантос перешел в «Лос-Анджелес» свободным агентом в сентябре нынешнего года, предварительно расторгнув контракт с «Шахтером».

Бразилец успел провести за команду из MLS 8 официальных матчей, в которых отличился 1 забитым мячом.

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Марлон Сантос Лос-Анджелес (MLS) продление контракта Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: ФК Лос-Анджелес
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