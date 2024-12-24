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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 24 декабря 2024, 21:26
390
0

Подарок для болельщиков. Луганская Заря презентовала новый официальный сайт

Президент клуба Евгений Геллер подчеркнул, что сайт имеет английскую версию

24 декабря 2024, 21:12 | Обновлено 24 декабря 2024, 21:26
390
0
Подарок для болельщиков. Луганская Заря презентовала новый официальный сайт
ФК Заря

Луганский клуб Зоря объявил о рождественском подарке для болельщиков – запуске нового официального сайта – fczorya.com.

Новый ресурс заменил старый сайт клуба (zarya-lugansk.com) и стал полностью украинизирован.

Кроме украиноязычной версии, сайт доступен также на английском языке, который должен сделать Зорю более открытым для международной аудитории.

Президент ФК «Заря» Евгений Геллер рассказал:

«Учитывая многочисленные просьбы наших болельщиков, современные тенденции развития веб-сайтов, луганская «Заря» решила сделать подарок фанатам – а именно новый, современный сайт.

Теперь, следить за «черно-белыми» вы сможете не только в социальных сетях клуба, но и на современном, быстром и удобном веб-портале. К тому же, вы сможете заходить на мобильную версию сайта, а наши иностранные читатели смогут читать новости на английском языке!»

ФОТО. Луганская Заря презентовала новый официальный сайт

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Заря Луганск сайты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Геллер
Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
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