Дал совет Ротаню. Сабо оценил шансы Александрии на чемпионство в УПЛ

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы «Александрии» в Украинской Премьер-лиге. Специалист посоветовал Руслану Ротаню усилить команду для борьбы за еврокубки.

Кое-что удивила «Александрия». Ротань молодец, сделал хорошую такую ​​команду, и это при том, что по составу намного сильнее команды за коллектив из Кировоградщины.

Нелегко им конечно будет во второй половине чемпионата. И, возможно, не смогут они удержаться даже на втором месте, не говоря уже о борьбе за первую ступеньку. Увидим, как пройдет межсезонье, как возможно команда усилится», – предположил Сабо.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 38 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.