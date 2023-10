Диего Симеоне продлит контракт с Атлетико Мадрид

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне скоро должен продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение аргентинского специалиста рассчитано до конца сезона 2023/24. Руководство мадридского клуба довольно его работой, поэтому хочет продлить сотрудничество. Стороны достигли устной договоренности, оставляют последние юридические детали.

53-летний специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Он превратил «матрасников» из середняка Ла Лиги в постоянного участника Лиги чемпионов и выиграл с клубом 2 чемпионства. За это руководство «Атлетико» сделало Диего самым высокооплачиваемым тренером мира – Симеоне зарабатывает более 30 миллионов евро в год.

🚨 Diego Simeone, set to sign new deal at Atlético very soon. Verbal agreement in place, just waiting to get it sealed but all considered almost done.



⚪️🔴 After almost 12 years as Atléti coach, Simeone is prepared to accept the proposal and keep staying at the club. pic.twitter.com/uBFqAKGzCJ