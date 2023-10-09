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Испания
09 октября 2023, 12:24 | Обновлено 09 октября 2023, 12:26
327
0

Диего Симеоне продлит контракт с Атлетико Мадрид

Аргентинец останется тренером «матрасников»

09 октября 2023, 12:24 | Обновлено 09 октября 2023, 12:26
327
0
Диего Симеоне продлит контракт с Атлетико Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне скоро должен продлить контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение аргентинского специалиста рассчитано до конца сезона 2023/24. Руководство мадридского клуба довольно его работой, поэтому хочет продлить сотрудничество. Стороны достигли устной договоренности, оставляют последние юридические детали.

53-летний специалист возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Он превратил «матрасников» из середняка Ла Лиги в постоянного участника Лиги чемпионов и выиграл с клубом 2 чемпионства. За это руководство «Атлетико» сделало Диего самым высокооплачиваемым тренером мира – Симеоне зарабатывает более 30 миллионов евро в год.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид продление контракта Фабрицио Романо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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