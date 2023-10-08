Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Коболли отпраздновал титул в стиле Рона. Ему показали средний палец
ATP
08 октября 2023, 22:14 |
555
0

ВИДЕО. Коболли отпраздновал титул в стиле Рона. Ему показали средний палец

Обидчик Алексея Крутых выиграл челленджер в Лиссабоне

08 октября 2023, 22:14 |
555
0
ВИДЕО. Коболли отпраздновал титул в стиле Рона. Ему показали средний палец
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли

8 октября состоялся финальный матч на грунтовом челлнджере в Лиссабоне (Португалия) между Флавио Коболли (Италия, ATP 121) и Бенджамином Хассаном (Ливан, ATP 189).

Победу в двух сетах одержал 21-летний итальянец со счетом 2:0 (7:5, 7:5).

Для Коболли этот трофей стал первым в 2023 году и вторым за карьеру на уровне челленджеров.

После матчбола Флавио отпраздновал триумф в стиле Криштиану Роналду. Возле сетки Хассан показал итальянцу средний палец, но не со злости. Флавио и Хассан хорошие друзья вне корта.

Отметим, что во 2-м раунде турнира Коболли в двух сетах выиграл у второй ракетки Украины Алексея Крутых.

ВИДЕО. Коболли отпраздновал титул в стиле Рона. Ему показали средний палец

По теме:
ВИДЕО. «Русские пи****, это вам от меня». Алиев подписал подарки оккупантам
Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию
ВИДЕО. Кочергин забил ударом из-за пределов штрафной в матче против Легии
Флавио Коболли Бенджамин Хассан видео Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 08 октября 2023, 01:11 0
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики

«Орлы» обыграли «Эшторил» со счетом 1:0

Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Футбол | 07 октября 2023, 23:59 6
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским

Игра завершилась победой «красно-черных» со счетом 1:0

Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Футбол | 08.10.2023, 20:23
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Цуренко и Володько пробились в основу турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Теннис | 08.10.2023, 09:50
Цуренко и Володько пробились в основу турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Цуренко и Володько пробились в основу турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Бокс | 08.10.2023, 18:32
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
06.10.2023, 16:30 5
Теннис
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
06.10.2023, 20:45 11
Футзал
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 189
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 7
Футбол
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем