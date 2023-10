8 октября состоялся финальный матч на грунтовом челлнджере в Лиссабоне (Португалия) между Флавио Коболли (Италия, ATP 121) и Бенджамином Хассаном (Ливан, ATP 189).

Победу в двух сетах одержал 21-летний итальянец со счетом 2:0 (7:5, 7:5).

Для Коболли этот трофей стал первым в 2023 году и вторым за карьеру на уровне челленджеров.

После матчбола Флавио отпраздновал триумф в стиле Криштиану Роналду. Возле сетки Хассан показал итальянцу средний палец, но не со злости. Флавио и Хассан хорошие друзья вне корта.

Отметим, что во 2-м раунде турнира Коболли в двух сетах выиграл у второй ракетки Украины Алексея Крутых.

ВИДЕО. Коболли отпраздновал титул в стиле Рона. Ему показали средний палец

This was just too good in the end: Cobolli celebrated Ronaldo’s style and then Hassan showed Flávio the middle finger at the net 🤣



They are good friends. pic.twitter.com/tGF6x0448b