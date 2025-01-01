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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 17:18 | Обновлено 01 января 2025, 17:23
1368
5

Звездный легионер УПЛ: «Зеленский – очень мужественный человек»

Хуан Безерра высказался о Владимире Зеленском

01 января 2025, 17:18 | Обновлено 01 января 2025, 17:23
1368
5
Звездный легионер УПЛ: «Зеленский – очень мужественный человек»
ФК Александрия. Хуан Безерра

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра высказал свое мнение по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Футболист заявил, что Зеленский – очень мужественный человек.

– Наш президент Владимир Зеленский раньше был актером. Как он вам в качестве лидера воюющей страны?

– Я не очень хорошо его знаю, но он очень мужественный человек, – лаконично ответил Безерра.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Хуан Безерра заговорил о возможном переходе в «Динамо» или «Шахтер».

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Хуан Альвина Безерра Александрия Владимир Зеленский Украинская Премьер-лига российско-украинская война чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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GREEN DAY belokon
🤢🤮🤢🤮🤢
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0
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ShakhtarNarodna
Ну и где Гаргант лох, ватник рашистский?
И это ж я Зеленского выбрал! А теперь им гордятся игроки со всего мира! В том числе Безерра родом из Рио-де-Жанейро!
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-5
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