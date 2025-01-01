Звездный легионер УПЛ: «Зеленский – очень мужественный человек»

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Безерра высказал свое мнение по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Футболист заявил, что Зеленский – очень мужественный человек.

– Наш президент Владимир Зеленский раньше был актером. Как он вам в качестве лидера воюющей страны?

– Я не очень хорошо его знаю, но он очень мужественный человек, – лаконично ответил Безерра.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Хуан Безерра заговорил о возможном переходе в «Динамо» или «Шахтер».