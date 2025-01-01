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01 января 2025, 16:53 |
1102
0

Экс-звезда Динамо не может найти команду. Клуб из Кипра отказался от игрока

Беньямин Вербич пока без клуба

01 января 2025, 16:53 |
1102
0
Экс-звезда Динамо не может найти команду. Клуб из Кипра отказался от игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Бывший легионер киевского «Динамо» Беньямин Вербич до сих пор не может найти себе команду. Футболист получил статус свободного агента после ухода из греческого «Панатинаикоса».

Кипрский АПОЭЛ не собирается приглашать бывшего словенского флангового полузащитника Динамо Беньямина Вербича. АПОЭЛ проявлял интерес к Вербичу летом 2024 года, но теперь не намерен подписывать с ним контракт. Об этом сообщает греческий портал SDNA.

Вербич сыграл за Панатинаикос 58 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи. При этом в текущем сезоне он провел всего одну минуту в поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы против болгарского Ботева (2:1).

Ранее стало известно, где продолжит карьеру бывший форвард киевского «Динамо» Артем Беседин.

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Беньямин Вербич Динамо Киев АПОЭЛ Панатинаикос чемпионат Кипра по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы
Олег Вахоцкий Источник: SDNA
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