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01 января 2025, 17:51 | Обновлено 01 января 2025, 18:29
2009
9

Сорвался трансфер Беседина на Кипр. Агент назвал неожиданную причину

Артема не устроил финансовый вопрос

01 января 2025, 17:51 | Обновлено 01 января 2025, 18:29
2009
9
Сорвался трансфер Беседина на Кипр. Агент назвал неожиданную причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Переход бывшего форварда киевского «Динамо» Артема Беседина в чемпионат Кипра сорвался. Об этом пишет Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, об этом сообщил агент Захар Нетлюх. По словам функционера, Беседина не устроила слишком малая зарплата, которую худшая команда чемпионата Кипра хотела платить Артему.

Последним клубом экс форварда «Динамо» был «Ордабасы». 28-летний Беседин выступал за команду с 2023 года – 33 матча, 5 голов. После ухода из клуба он находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что бывший легионер Беньямин Вербич никак не может найти новую команду.

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Артем Беседин трансферы чемпионат Кипра по футболу Омония
Олег Вахоцкий Источник: Zorya Londonsk
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Комментарии 9
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avk2307
Замість того, щоб написати , що Бєсєдіна не влаштувала пропозиція клубу з Кіпру спорт.юа пише що перехід зірвався. Ну я не вірю, що журналісти не розуміють різницю між "пропозиція" та "контракт"
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+4
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Коментатор
Просто цікаво: що ж там за суму йому пропонували?що він відмовився)
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+1
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Віталій Ткачук
Та люби Боже правду, - Артем не форвард, його б в опорника перекваліфікувати). Смішно, але якщо центрфорвард не забиває в жодному клубі, то нахіба він потрібен.
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0
umnuy2
чебурек обещали с мясом а по факту с картошкой был
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-2
Сьогодні Завтра
а Галя балувана - вже відстрочка від мобілізації та рисова каша з кумисом на вечір не вважається за благо, вже кишенькових грошей на похід до Маку захотілось
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-3
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