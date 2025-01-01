Сорвался трансфер Беседина на Кипр. Агент назвал неожиданную причину

Переход бывшего форварда киевского «Динамо» Артема Беседина в чемпионат Кипра сорвался. Об этом пишет Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, об этом сообщил агент Захар Нетлюх. По словам функционера, Беседина не устроила слишком малая зарплата, которую худшая команда чемпионата Кипра хотела платить Артему.

Последним клубом экс форварда «Динамо» был «Ордабасы». 28-летний Беседин выступал за команду с 2023 года – 33 матча, 5 голов. После ухода из клуба он находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что бывший легионер Беньямин Вербич никак не может найти новую команду.