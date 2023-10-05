ATP05 октября 2023, 19:56 | Обновлено 05 октября 2023, 20:02
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Крутых вылетел из турнира в Лиссабоне, уступив второму сеяному
Алексей в двух сетах проиграл Фабио Коболли
05 октября 2023, 19:56 | Обновлено 05 октября 2023, 20:02
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Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 244) завершил выступления на грунтовом челленджере в Лиссабоне (Португалия).
В 1/8 финала соревнований украинец в двух сетах проиграл второму сеяному Фабио Коболли (Италия, ATP 122).
АТР челленджер Лиссабон. Грунт. 1/8 финала
Алексей Крутых (Украина) [Q] – Фабио Коболли (Италия) [2] – 6:7 (2:7), 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
В четвертьфинале челленджера Коболли сыграет против Кальвина Эмери.
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