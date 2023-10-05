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ATP
05 октября 2023, 19:56 | Обновлено 05 октября 2023, 20:02
80
0

Крутых вылетел из турнира в Лиссабоне, уступив второму сеяному

Алексей в двух сетах проиграл Фабио Коболли

05 октября 2023, 19:56 | Обновлено 05 октября 2023, 20:02
80
0
Крутых вылетел из турнира в Лиссабоне, уступив второму сеяному
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 244) завершил выступления на грунтовом челленджере в Лиссабоне (Португалия).

В 1/8 финала соревнований украинец в двух сетах проиграл второму сеяному Фабио Коболли (Италия, ATP 122).

АТР челленджер Лиссабон. Грунт. 1/8 финала

Алексей Крутых (Украина) [Q] – Фабио Коболли (Италия) [2] – 6:7 (2:7), 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

В четвертьфинале челленджера Коболли сыграет против Кальвина Эмери.

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Флавио Коболли Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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