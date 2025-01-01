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Англия
01 января 2025, 16:31 | Обновлено 01 января 2025, 16:53
681
0

Легенда Ман Юнайтед назвал самых слабых игроков команды Аморима

Рио Фердинанд оценил работу португальца

01 января 2025, 16:31 | Обновлено 01 января 2025, 16:53
681
0
Легенда Ман Юнайтед назвал самых слабых игроков команды Аморима
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил работу Рубена Аморима в должности главного тренера «красных дьяволов». Рио назвал самых слабых футболистов в нынешнем составе команды.

«Если брать долгосрочную перспективу, он выглядит уверенно, он не собирается менять свои идеи в краткосрочной перспективе. И я полностью согласен с ним.

Зачем возвращаться к тому, что лучше всего подходит игрокам? Мы не можем ожидать, что Рубен Аморим вернется к манере игры «Манчестер Юнайтед», чтобы попытаться удержать корабль на плаву.

Ключевой элемент в этой системе – физическая подготовка. Эриксен и Каземиро, вероятно, слабые звенья, которые не помогают команде, но если бы они могли тренироваться, а Рубен Аморим мог реализовать свои идеи, они бы не выглядели так неубедительно», – сказал Фердинанд.

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Рио Фердинанд Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Каземиро Кристиан Эриксен
Олег Вахоцкий Источник: Footmercato
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