Легенда Ман Юнайтед назвал самых слабых игроков команды Аморима

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил работу Рубена Аморима в должности главного тренера «красных дьяволов». Рио назвал самых слабых футболистов в нынешнем составе команды.

«Если брать долгосрочную перспективу, он выглядит уверенно, он не собирается менять свои идеи в краткосрочной перспективе. И я полностью согласен с ним.

Зачем возвращаться к тому, что лучше всего подходит игрокам? Мы не можем ожидать, что Рубен Аморим вернется к манере игры «Манчестер Юнайтед», чтобы попытаться удержать корабль на плаву.

Ключевой элемент в этой системе – физическая подготовка. Эриксен и Каземиро, вероятно, слабые звенья, которые не помогают команде, но если бы они могли тренироваться, а Рубен Аморим мог реализовать свои идеи, они бы не выглядели так неубедительно», – сказал Фердинанд.