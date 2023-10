Корда обыграл Медведева на Мастерсе в Китае, впервые выиграв у игрока топ-5

Американский теннисист Себастьян Корда (АТР 26) вышел в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай).

В 1/16 финала Мастерса американец в двух сетах обыграл Даниила Медведева (АТР 3) за 1 час и 29 минут.

АТР 1000 Шанхай. Хард. 1/16 финала

Себастьян Корда (США) [26] – Даниил Медведев [2] – 7:6 (10:8), 6:2

Это была третья встреча теннисистов. Корда выиграл 2-й поединок, причем оба матча остались за Себастьяном в 2023 году.

Для Корды эта победа стала первой над представителем топ-5 рейтинга АТР.

В 1/8 финала соревнований в Шанхае Себастьян встретится с победителем матча Мартон Фучович – Франсиско Черундоло.

A FIRST TOP 5 WIN 🤩 Korda knocks out defending #RolexShanghaiMasters Champion Medvedev! 💪 pic.twitter.com/FYIyS0CeVY

Australian Open: 7-6 6-3 7-6 ✅#RolexShanghaiMasters: 7-6 6-2 ✅



Korda records a second win over Daniil Medvedev in 2023! pic.twitter.com/f3JBgdLe7h