Опередил Беллингема. Мората – игрок недели в Лиги чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан испанский форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората. Он сделал дубль в матче второго тура группового этапа против «Фейеноорда» и помог своей команде победить со счетом 3:2.

В борьбе за звание лучшего игрока недели он опередил форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда (на его счету дубль в ворота «Галатасарая»), полузащитника «Реала» Джуда Беллингема (гол+пас в матче с «Наполи) и вингера «Браги» Бруму (гол и ассист в поединке против «Унион Берлин»).

🥇 Morata takes the award for his match-winning double against Feyenoord 👏#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/QM9IcMbBKa