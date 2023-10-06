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Лига чемпионов
06 октября 2023, 17:50 | Обновлено 06 октября 2023, 18:49
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0

Опередил Беллингема. Мората – игрок недели в Лиги чемпионов

Форвард «Атлетико» Мадрид завоевал награду

06 октября 2023, 17:50 | Обновлено 06 октября 2023, 18:49
91
0
Опередил Беллингема. Мората – игрок недели в Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан испанский форвард «Атлетико» Мадрид Альваро Мората. Он сделал дубль в матче второго тура группового этапа против «Фейеноорда» и помог своей команде победить со счетом 3:2.

В борьбе за звание лучшего игрока недели он опередил форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда (на его счету дубль в ворота «Галатасарая»), полузащитника «Реала» Джуда Беллингема (гол+пас в матче с «Наполи) и вингера «Браги» Бруму (гол и ассист в поединке против «Унион Берлин»).

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Альваро Мората Атлетико Мадрид Лига чемпионов Джуд Беллингем Фейеноорд Расмус Хойлунд
Источник УЕФА
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