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Major League Soccer
06 октября 2023, 16:46 |
664
0

Известно условие. Месси может вернуться в европейский футбол

Речь идет о краткосрочной аренде

06 октября 2023, 16:46 |
664
0
Известно условие. Месси может вернуться в европейский футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси зимой может вернуться в европейский футбол во время январского трансферного окна на правах краткосрочной аренды. Это может случиться в том случае, если клуб 36-летнего аргентинца, «Интер Майами», не пробьется в плей-офф МЛС.

Ранее по такой же схеме Дэвид Бекхэм дважды уходил в краткосрочные аренды в «Милан», а Тьерри Анри возвращался в лондонский «Арсенал».

На данный момент «Интер Майами» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Для попадания в плей-офф нужно войти в топ-7, восьмые и девятые места разыграют между собой последнюю, восьмую путевку в плей-офф.

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Источник Twitter
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