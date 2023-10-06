Известно условие. Месси может вернуться в европейский футбол
Речь идет о краткосрочной аренде
Лионель Месси зимой может вернуться в европейский футбол во время январского трансферного окна на правах краткосрочной аренды. Это может случиться в том случае, если клуб 36-летнего аргентинца, «Интер Майами», не пробьется в плей-офф МЛС.
Ранее по такой же схеме Дэвид Бекхэм дважды уходил в краткосрочные аренды в «Милан», а Тьерри Анри возвращался в лондонский «Арсенал».
На данный момент «Интер Майами» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Для попадания в плей-офф нужно войти в топ-7, восьмые и девятые места разыграют между собой последнюю, восьмую путевку в плей-офф.
🚨Important: In MLS, if a team doesn't make the playoffs, they can loan a player on a short-term loan deal to a European club. 👀— Inter Miami FC Hub (@Intermiamicfhub) October 5, 2023
- Beckham was loaned out to AC Milan
- Henry was loaned out to Arsenal #Messi #InterMiamiCF #MLS pic.twitter.com/jyxvJBcVU1
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