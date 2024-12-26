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  4. «Будут большие проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудр
Англия
26 декабря 2024, 18:40 |
1038
0

«Будут большие проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудр

Кит Вайнесс поделился мнением о проблемах украинца

26 декабря 2024, 18:40 |
1038
0
«Будут большие проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудр
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший генеральный директор «Эвертона» Кит Вайнесс прокомментировал допинговое дело украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Давайте будем честными: насколько мне известно, его еще не признали виновным, а результат пробы «B» не известен.

Но если его признают виновным, ему может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. Для такого молодого таланта это большая проблема - и для него, и для «Челси».

Это создает проблему с подписанием молодых талантов. Это нормально, когда они прогрессируют и становятся хорошими игроками, но с молодыми игроками есть возможность возникновения проблем, связанных с их поведением.

Надеюсь, что он – невиновен, но если его признают виновным, то ему могут дать до четырех лет – это большой кусок карьеры в футболе.

Это подпадает под действие ФИФА с глобальным запретом. В этой ситуации любой запрет будет распространяться на все федерации – так что он будет иметь большие проблемы», – цитирует Вайнесса Football Insider.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси допинг дисквалификация
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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