«Будут большие проблемы». Эксперт рассказал неутешительные новости для Мудр

Бывший генеральный директор «Эвертона» Кит Вайнесс прокомментировал допинговое дело украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Давайте будем честными: насколько мне известно, его еще не признали виновным, а результат пробы «B» не известен.

Но если его признают виновным, ему может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. Для такого молодого таланта это большая проблема - и для него, и для «Челси».

Это создает проблему с подписанием молодых талантов. Это нормально, когда они прогрессируют и становятся хорошими игроками, но с молодыми игроками есть возможность возникновения проблем, связанных с их поведением.

Надеюсь, что он – невиновен, но если его признают виновным, то ему могут дать до четырех лет – это большой кусок карьеры в футболе.

Это подпадает под действие ФИФА с глобальным запретом. В этой ситуации любой запрет будет распространяться на все федерации – так что он будет иметь большие проблемы», – цитирует Вайнесса Football Insider.

