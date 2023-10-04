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Испания
04 октября 2023, 19:27 | Обновлено 04 октября 2023, 19:28
163
0

ГАВИ: «Планирую всю карьеру провести в Барселоне»

Молодая звезда «сине-гранатовых» предана своему клубу

04 октября 2023, 19:27 | Обновлено 04 октября 2023, 19:28
163
0
ГАВИ: «Планирую всю карьеру провести в Барселоне»
ФК Барселона. Гави

19-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, что планирует всю карьеру провести в каталонском клубе.

«Всю карьеру провести в «Барселоне»? Я хотел бы, чтобы это было именно так. Я уверен, что счастливее, чем здесь, я больше нигде не буду. Я сделаю все что угодно, чтобы помочь этой команде», – сказал испанец.

Гави успел отыграть за «Барселону» 105 матчей, в которых сумел отличиться семью голами и отдать 14 результативных передач.

После 8 сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 20 очками в активе.

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Источник Фабрицио Романо
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