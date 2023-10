ГАВИ: «Планирую всю карьеру провести в Барселоне»

19-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, что планирует всю карьеру провести в каталонском клубе.

«Всю карьеру провести в «Барселоне»? Я хотел бы, чтобы это было именно так. Я уверен, что счастливее, чем здесь, я больше нигде не буду. Я сделаю все что угодно, чтобы помочь этой команде», – сказал испанец.

Гави успел отыграть за «Барселону» 105 матчей, в которых сумел отличиться семью голами и отдать 14 результативных передач.

После 8 сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 20 очками в активе.

🔵🔴 Gavi: “Playing all my life for Barça? I wish it could be like that! Happier than at Barça I'm not going to be anywhere else, I’m sure”.



“I’d do everything, anything for this club”, he told @LaVanguardia. pic.twitter.com/aEhAbn6B3h