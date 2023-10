Лаутаро МАРТИНЕС: «Трубин – прекрасный голкипер, я поздравил его»

Форвард и капитан миланского «Интера» Лаутаро Мартинес оценил выступление украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина в матче второго тура Лиги чемпионов (победа «Интера» 1:0):

«Трубин – прекрасный голкипер, он отразил все удары еще когда играл против нас в составе «Шахтера». Я поздравил его. Но «Интер» показал свой характер во втором тайме, желание выиграть. Мы счастливы, что победили на глазах у своих фанатов».

Напомним, Лаутаро Мартинес был признан лучшим игроком матча «Интер» – «Бенфика» по версии УЕФА.

🎙️Lautaro Martinez: “Trubin is a great goalkeeper, he saved everything when he was at Shakhtar too. I congratulated him. But #Inter also showed great character in the second half, their desire to win. We are happy to have won in front of the our fans.



