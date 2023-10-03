Трубин сыграл классно, но один раз не выручил. Интер победил Бенфику

Итальянский «Интер» и португальская «Бенфика» встретились 3 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Для украинских болельщиков поединок был интересен участием в нем Анатолия Трубина. Также особенности этому матчу добавлял тот факт, что летом голкипер мог перейти именно в «Интер», но в итоге оказался в лиссабонском клубе.

В первой половине первого тайма мячом больше владели лиссабонцы. Кроме того, они действовали несколько быстрее. Гости смогли создать один действительно опасный момент. На 13-й минуте Аурснеса забыли за спинами защитников «Интера». На него из аута неожиданно вбросил мяч партнер. Игрок «Бенфики» пробил из пределов штрафной – Зоммер отбил.

После экватора тайма «Интер» выровнял ситуацию на поле. Анатолий Трубин впервые вступил в игру на 24-й минуте. Чалханоглу пробил примерно с 22-х метров, украинский голкипер спокойно забрал в руки мяч, который летел низом. В конце тайма Трубин по-настоящему выручил свою команду после удара с линии штрафной в исполнении Бареллы. Мяч низом летел в дальний угол, Трубин в падении перевел его на угловой.

twitter.com/Inter_en

На второй тайм вышел совсем другой «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заиграли быстрее и агрессивнее. В результате этого у ворот «Бенфики» один за другим возникали опасные моменты. Только Лаутаро мог забивать четыре раза. После двух ударов с близкого расстояния в исполнении аргентинца совершил классные сейвы Трубин. Еще после двух попыток Лаутаро мяч попал в стойку и перекладину. Но один гол итальянский клуб все же забил. На 62-й минуте Дюмфрис прошел по правому флангу, от лицевой линии отпасовал в центр штрафной, Тюрам пробил в противоход Трубину, мяч залетел в ближний угол ворот.

twitter.com/Inter_en

Миланцы одержали первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Бенфика» в групповом турнире пока только проигрывает.

Лига чемпионов УЕФА. Группа D. 2-й тур

Интер – Бенфика – 1:0

Тюрам (62)

Лаутаро (67), Дюмфрис (70).

«Интер»: Зоммер, Павар, Дюмфрис (Дармиан, 73), Бастони, Ачерби, Димарко (Карлос Аугусто, 84), Барелла (Клаасен, 90+1), Чалханоглу (Аслани, 84), Тюрам, Мхитарян, Лаутаро.

«Бенфика»: Трубин, Ба (Томас Араужо, 22), Морато, Нерес, Отаменди, Хуан Бернат (Кабрал, 80), Рафа Силва (Чикиньо, 69), Жоау Невеш, Кокчу (Муса, 69), Аурснес, Ди Мария (Юросек, 80).

Стадион: «Джузеппе Меацца».