Интер Милан

Итальянский «Интер» и португальская «Бенфика» встретятся 3 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в Милане, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:00.

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«Интер» в Лиге чемпионов стартовал с ничьей 1:1 в матче против испанского «Реал Сосьедада». «Бенфика» начала чемпионский турнир с домашнего поражения 0:2 от австрийского «Ред Булл Зальцбург». Интерес украинских поклонников футбола к матчам «Бенфики» обусловлен участием в них Анатолия Трубина, который является основным голкипером португальского гранда.

В апреле этого года клубы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Итальянцы выиграли 2:0 на выезде, после чего была ничья 3:3 в Милане.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Бенфика», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.