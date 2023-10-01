Интер Милан

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Лига чемпионов
01 октября 2023, 18:06 |
62
0

Интер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

01 октября 2023, 18:06 |
62
0
Интер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

3 октября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Бенфикой». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда при Симоне Индзаги уступает своим же результатам при его предшественнике, Конте, только в одном-единственном аспекте: все-таки Антонио брал скудетто. Но это было в совсем иной финансовой и кадровой ситуации, а так и его преемник отлично справляется. В том числе и в нынешнем сезоне, после капитального летнего обновления состава. Серию А нерадзурри начали со стопроцентными показателями, в том числе разгромив 5-1 в дерби Милана. Не удивительно, что черно-синие смогли возглавить в середине сентября турнирную таблицу. На таком фоне в Лиге чемпионов финалист прошлого розыгрыша ограничился только ничьей 1-1 с Реалом Сосьедад, что наконец-то вернулся в турнир. Но, с другой стороны, с мотивированными басками в их логове, в Сан-Себастьяне, получилось вырвать ничью за счет гола на 87-й минуте - конечно же, постарался Лаутаро Мартинес, ключевой бомбардир нынешней обоймы.

Бенфика

Клуб летом прошлого года пригласил на тренерский пост Рогера Шмидта. У немца получилось то, с чем не справлялся его статусный предшественник, Жорже Жезуш. Сразу наладив игру орлов, новый наставник с ними так мощно начал, что получилось и в Лиге Чемпионов снова выйти в плей-офф из непростой группы, и, главное, наконец-то выиграть снова родную Примейру, обойдя Порту. Новый сезон получилось начать с 2-0 с теми же трипейруш, уже в формате Суперкубка. Но все-таки обновление состава (отметим, что при этом вратарем стал Трубин, что сменил проданного в Англию Влаходимоса) не прошла бесследно. Гранд и на внутренней арене допустил осечки, чего стоит 2-3 с Боавиштой уже в 1-м туре. Но главный провал состоялся в Лиге чемпионов, где, принимая Ред Булл, уступили гостям из Зальцбурга 0-2 при паре пенальти и удалении.

Статистика личных встреч

В апреле этого года клубы играли в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Итальянцы выиграли 2-0 на выезде, после чего были 3-3 в Милане.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей не будет особенно много шансов даже на ничью. Согласимся и поставим на победу Интера (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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