03.10.2023 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов04 октября 2023, 03:05 |
238
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Интер – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЧ в группе D
04 октября 2023, 03:05 |
238
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3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Интер» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 62-й минуте украинец пропустил гол от французского нападающего Маркуса Тюрама.
Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
Интер – Бенфика – 1:0
Гол: Тюрам (62)
Видеообзор матча:
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
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