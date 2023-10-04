Интер Милан

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Интер» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 62-й минуте украинец пропустил гол от французского нападающего Маркуса Тюрама.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

Интер – Бенфика – 1:0

Гол: Тюрам (62)