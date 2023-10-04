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Интер Милан
03.10.2023 22:00 – FT 1 : 0
Бенфика
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Лига чемпионов
04 октября 2023, 03:05 |
238
0

Интер – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура ЛЧ в группе D

04 октября 2023, 03:05 |
238
0
Интер – Бенфика – 1:0. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Интер» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 62-й минуте украинец пропустил гол от французского нападающего Маркуса Тюрама.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

Интер – Бенфика – 1:0

Гол: Тюрам (62)

Видеообзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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