Сенсация в Казахстане. Стал известен победитель турнира АТР 250 в Астане
Адриан Маннарино в трех сетах обыграл Себастьяна Корду
3 октября состоялся финальный матч на турнире серии АТР 250 в Астане (Казахстан), который проводится на хардовом покрытии в зале.
Французский теннисист Адриан Маннарино (АТР 34) в трех сетах обыграл американца Себастьяна Корду (ATP 28) за 2 часа и 11 минут.
ATP 250 Астана. Хард в помещении. Финал
Себастьян Корда (США) [5] – Адриан Маннарино (Франция) [6] – 6:4, 3:6, 2:6
Это была первая встреча теннисистов.
Перед началом поединка Корда считался фаворитом матча.
Для Маннарино это четвертый титул в карьере и второй в сезоне. По итогам соревнований Адриан поднимется на 11 строчек в рейтинге АТР и станет 23-й ракеткой.
Видеообзор матча:
Astana CHAMPION🏆@AdrianMannarino captures his 4th ATP Tour title after defeating Korda from a set and a break down 4-6, 6-3, 6-2@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/U2H3scpjbg— ATP Tour (@atptour) October 3, 2023
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