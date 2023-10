Сенсация в Казахстане. Стал известен победитель турнира АТР 250 в Астане

3 октября состоялся финальный матч на турнире серии АТР 250 в Астане (Казахстан), который проводится на хардовом покрытии в зале.

Французский теннисист Адриан Маннарино (АТР 34) в трех сетах обыграл американца Себастьяна Корду (ATP 28) за 2 часа и 11 минут.

ATP 250 Астана. Хард в помещении. Финал

Себастьян Корда (США) [5] – Адриан Маннарино (Франция) [6] – 6:4, 3:6, 2:6

Это была первая встреча теннисистов.

Перед началом поединка Корда считался фаворитом матча.

Для Маннарино это четвертый титул в карьере и второй в сезоне. По итогам соревнований Адриан поднимется на 11 строчек в рейтинге АТР и станет 23-й ракеткой.

Видеообзор матча:

Astana CHAMPION🏆@AdrianMannarino captures his 4th ATP Tour title after defeating Korda from a set and a break down 4-6, 6-3, 6-2@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/U2H3scpjbg