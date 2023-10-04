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ATP
04 октября 2023, 02:23 |
103
0

Сенсация в Казахстане. Стал известен победитель турнира АТР 250 в Астане

Адриан Маннарино в трех сетах обыграл Себастьяна Корду

04 октября 2023, 02:23 |
103
0
Сенсация в Казахстане. Стал известен победитель турнира АТР 250 в Астане
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Маннарино

3 октября состоялся финальный матч на турнире серии АТР 250 в Астане (Казахстан), который проводится на хардовом покрытии в зале.

Французский теннисист Адриан Маннарино (АТР 34) в трех сетах обыграл американца Себастьяна Корду (ATP 28) за 2 часа и 11 минут.

ATP 250 Астана. Хард в помещении. Финал

Себастьян Корда (США) [5] – Адриан Маннарино (Франция) [6] – 6:4, 3:6, 2:6

Это была первая встреча теннисистов.

Перед началом поединка Корда считался фаворитом матча.

Для Маннарино это четвертый титул в карьере и второй в сезоне. По итогам соревнований Адриан поднимется на 11 строчек в рейтинге АТР и станет 23-й ракеткой.

Видеообзор матча:

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Адриан Маннарино Себастьян Корда ATP Астана
Источник Sport.ua
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