Ньюкасл достиг договоренности о новом контракте своего лидера

Бразильский полузащитник английского «Ньюкасла» Бруно Гимараеш вскоре продлит свой контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 25-летнего игрока действует до лета 2026 года, но «сороки» решили вознаградить Гимараеша более длинным контрактом на улучшенных условиях. Теперь бразилец сможет остаться в «Ньюкасле» до 2028 года.

«Ньюкасл» приобрел Бруно Гимараеша у «Лиона» за 42 миллиона евро зимой 2022 года. За это время игрок успел отыграть за клуб 63 матча, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

