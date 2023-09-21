С УЕФА все ясно-2. Футбол в рф получает финпомощь из Ньона

В россии признались в том, что Европейский футбольный союз оказывает им помощь для реализации различных проектов.

Об этом заявил президент российского футбольного союза александр дюков.

Он сообщил, что обсуждал участие УЕФА в различных спортивных проектах на территории рф с советником президента организации Йозефом Климентом.

«Мы продолжаем сотрудничать с УЕФА, они помогают нам с реализацией проектов. Каждый год получаем [от УЕФА] такую же сумму, как и другие ассоциации, соответствующие нашему размеру», – рассказал дюков.

Как известно, в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину УЕФА и ФИФА отстранили представителей страны-оккупанта от участия во всех турнирах.

Впрочем, не так давно Европейский футбольный союз вернул к работе судей из рф.