Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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21 сентября 2023, 16:01 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:08
744
3

С УЕФА все ясно-2. Футбол в рф получает финпомощь из Ньона

Европейский футбольный союз сотрудничает с представителями страны-оккупанта

21 сентября 2023, 16:01 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:08
744
3
С УЕФА все ясно-2. Футбол в рф получает финпомощь из Ньона
Getty Images/Global Images Ukraine

В россии признались в том, что Европейский футбольный союз оказывает им помощь для реализации различных проектов.

Об этом заявил президент российского футбольного союза александр дюков.

Он сообщил, что обсуждал участие УЕФА в различных спортивных проектах на территории рф с советником президента организации Йозефом Климентом.

«Мы продолжаем сотрудничать с УЕФА, они помогают нам с реализацией проектов. Каждый год получаем [от УЕФА] такую же сумму, как и другие ассоциации, соответствующие нашему размеру», – рассказал дюков.

Как известно, в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину УЕФА и ФИФА отстранили представителей страны-оккупанта от участия во всех турнирах.

Впрочем, не так давно Европейский футбольный союз вернул к работе судей из рф.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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MrStepanovM .
вот оно истинное лицо европейского футбольного руководства...я не фанат Шахтера, я тоже презираю Палкина, но то что он говорит, по сути, абсолютно верно...
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+3
Xvalenok03
Вот. А кое-кто пытался доказать , что украинские проблемы чисто внутреннее дело. И никто украинские клубы не гнобит.
Гнобят. Еще и как. Бизнес и ничего личного.
Бабло для уефы (и фифы) важнее наших проблем.
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+3
Владимир Коновалец
УЕФА много лет жировал на газпромовские деньги... Долг платежем красен... Вот они и отдают долги таким способом, в надежде, что когда-то команды РФ вернуться под лоно УЕФА и Газпром снова начнет вливать деньги в эту коррумпированную организацию.
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0
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