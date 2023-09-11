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Лига наций
11 сентября 2023, 18:08 | Обновлено 11 сентября 2023, 18:10
780
4

С УЕФА все ясно. Арбитры из рф получили назначение в женской Лиге наций

Впервые с момента отстранения представители страны-оккупанта востребованы ведомством в Ньоне

11 сентября 2023, 18:08 | Обновлено 11 сентября 2023, 18:10
780
4
С УЕФА все ясно. Арбитры из рф получили назначение в женской Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейский футбольный союз вернул к работе судей из рф.

Представители страны-оккупанта назначены на матч женской Лиги наций, что произошло впервые с момента отстранения сборных и клубов рф от международных стартов. Напомним, бан против рф был введен УЕФА и ФИФА в марте 2022 года.

Судейская бригада во главе с некой верой опейкиной будет судить матч женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций, который состоится 26 сентября в Ереване.

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Лига наций по футболу среди женщин УЕФА бойкот
Источник УЕФА
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Комментарии 4
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Владислав Рейский
суки
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+7
Владислав Антонов
Та давно ясно, що сучасний світ наскрізь прогнив. Бабло і зв'язки вирішують все. 
Ответить
+4
DK1961
Коррупция живея всех живых
Ответить
+4
Александр
А что же нвши уафы не легли костьми .Как красть бабло павелко первый 
Ответить
0
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