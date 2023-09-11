С УЕФА все ясно. Арбитры из рф получили назначение в женской Лиге наций

Европейский футбольный союз вернул к работе судей из рф.

Представители страны-оккупанта назначены на матч женской Лиги наций, что произошло впервые с момента отстранения сборных и клубов рф от международных стартов. Напомним, бан против рф был введен УЕФА и ФИФА в марте 2022 года.

Судейская бригада во главе с некой верой опейкиной будет судить матч женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций, который состоится 26 сентября в Ереване.