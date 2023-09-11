Лига наций11 сентября 2023, 18:08 | Обновлено 11 сентября 2023, 18:10
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С УЕФА все ясно. Арбитры из рф получили назначение в женской Лиге наций
Впервые с момента отстранения представители страны-оккупанта востребованы ведомством в Ньоне
11 сентября 2023, 18:08 | Обновлено 11 сентября 2023, 18:10
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Европейский футбольный союз вернул к работе судей из рф.
Представители страны-оккупанта назначены на матч женской Лиги наций, что произошло впервые с момента отстранения сборных и клубов рф от международных стартов. Напомним, бан против рф был введен УЕФА и ФИФА в марте 2022 года.
Судейская бригада во главе с некой верой опейкиной будет судить матч женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций, который состоится 26 сентября в Ереване.
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Комментарии 4
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суки
Та давно ясно, що сучасний світ наскрізь прогнив. Бабло і зв'язки вирішують все.
Коррупция живея всех живых
А что же нвши уафы не легли костьми .Как красть бабло павелко первый
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