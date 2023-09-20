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Италия
20 сентября 2023, 17:28 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:14
359
0

Лаутаро Мартинес летом мог покинуть миланский Интер

Но игрок принял решение остаться в клубе

20 сентября 2023, 17:28 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:14
359
0
Лаутаро Мартинес летом мог покинуть миланский Интер
Twitter. Лаутаро Мартинес

Центральный нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес летом мог покинуть итальянский клуб. Об этом аргентинец сам заявил во время пресс-конференции:

«Летом было несколько клубов, которые очень хотели подписать меня, но я счастлив быть в «Интере». Я капитан, я счастлив и я чувствую, что клуб работает с моим агентом по подписанию нового контракта. Мы хотим продолжать работать вместе».

В этом сезоне на счету 26-летнего аргентинца уже 4 матча в Серии А, в которых он оформил 5 голов и 2 голевых передачи. После ухода Самира Хандановича игрок стал капитаном команды.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан пресс-конференция
Источник Фабрицио Романо
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