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Молодежные турниры
19 сентября 2023, 15:59 | Обновлено 19 сентября 2023, 16:43
3670
27

Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения

Надеемся, основная команда не возьмет пример

19 сентября 2023, 15:59 | Обновлено 19 сентября 2023, 16:43
3670
27
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19 открыл групповой этап Юношеской Лиги УЕФА с разгромного поражения от «Порту» U-19 со счетом 1:4, пропустив три гола в первом тайме. Украинская команда сумела отметиться одним точным ударом в компенсированное время.

Далее команда 4 октября сыграет против «Антверпена».

Сегодня в 22:00 свой матч Лиги чемпионов против «Порту» проведет основная команда «Шахтера».

Юношеская Лига УЕФА. Группа H. 1-й тур

Шахтер U-19 - Порту U-19 1:4
Голы: Пушкарев, 90+3 - Мора, 7, 32, Мейрелеш, 38 (с пен), Джало, 54

Шахтер: Кравец, Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский, Янович (Трифаненко, 77), Лосенко (Кострица, 77), Цуканов, Ющенко (Бундаш, 68), Глущенко(Шекелета, 59), Демченко (Гармаш, 59)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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Gargantua
молодежь разбежалась после начала войны
так что надо привыкать к таким результатам
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+5
Xvalenok03
Бальзам на головы динамофилов.
Елей на их израненные души.
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+3
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didora
Комент до FunnyCat: яка краща школа(футбольна) наконтиненті??? З дуба рухнув чи що. А про школу Аякса чув що небудь???
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+2
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Swed
Состав Порту не указали из уважения к сопернику?
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+2
kadaad
К сожалению результат закономерный.
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+1
Микола Унгурян
в принципі очікувано. 
Можливо що доросла команда не так розгромно програє
на жаль, зараз весь український футбол в такому стані, що авіть ніякий "Порто" може виграти з розгромним рахунком
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0
didora
А може це чоловік про школу наперстночників говорить. Тоді да!!!
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0
Владислав Рейский
слабенько
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0
Андрей Залищук
початок закладено, сподіваюсь основна команда так не всреться
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0
FunnyCat_____
кстати кто на вечер какую Фору на Шахтер думает брать ?  
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-1
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Michael Savchyn
основа теж програє сьогодні, хоча із не таким розгромом
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-1
Лига конференций без динамо
Бывает 
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-1
FunnyCat_____
какие то агрессивные поклонники донецкого кружка физкультуры, чувствуют наверное что то 
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-5
Показать Скрыть 3 ответа
FunnyCat_____
не может быть,  лучшая школа не континенте не обыграла какое то Порту(
не настроились наверное, ничего, дальше будут только победы !!!!
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-7
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