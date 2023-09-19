Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Надеемся, основная команда не возьмет пример
«Шахтер» U-19 открыл групповой этап Юношеской Лиги УЕФА с разгромного поражения от «Порту» U-19 со счетом 1:4, пропустив три гола в первом тайме. Украинская команда сумела отметиться одним точным ударом в компенсированное время.
Далее команда 4 октября сыграет против «Антверпена».
Сегодня в 22:00 свой матч Лиги чемпионов против «Порту» проведет основная команда «Шахтера».
Юношеская Лига УЕФА. Группа H. 1-й тур
Шахтер U-19 - Порту U-19 1:4
Голы: Пушкарев, 90+3 - Мора, 7, 32, Мейрелеш, 38 (с пен), Джало, 54
Шахтер: Кравец, Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский, Янович (Трифаненко, 77), Лосенко (Кострица, 77), Цуканов, Ющенко (Бундаш, 68), Глущенко(Шекелета, 59), Демченко (Гармаш, 59)
We lost to Porto at the start of the @UEFAYouthLeague.#Shakhtar #ShakhtarPorto #UYL pic.twitter.com/IdcHgSAR2q— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 19, 2023
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Великолепный дальний удар
так что надо привыкать к таким результатам
Елей на их израненные души.
Можливо що доросла команда не так розгромно програє
на жаль, зараз весь український футбол в такому стані, що авіть ніякий "Порто" може виграти з розгромним рахунком
не настроились наверное, ничего, дальше будут только победы !!!!