Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения

«Шахтер» U-19 открыл групповой этап Юношеской Лиги УЕФА с разгромного поражения от «Порту» U-19 со счетом 1:4, пропустив три гола в первом тайме. Украинская команда сумела отметиться одним точным ударом в компенсированное время.

Далее команда 4 октября сыграет против «Антверпена».

Сегодня в 22:00 свой матч Лиги чемпионов против «Порту» проведет основная команда «Шахтера».

Юношеская Лига УЕФА. Группа H. 1-й тур

Шахтер U-19 - Порту U-19 1:4

Голы: Пушкарев, 90+3 - Мора, 7, 32, Мейрелеш, 38 (с пен), Джало, 54

Шахтер: Кравец, Пушкарев, Башмарин, Огарков, Галонский, Янович (Трифаненко, 77), Лосенко (Кострица, 77), Цуканов, Ющенко (Бундаш, 68), Глущенко(Шекелета, 59), Демченко (Гармаш, 59)

