ВИДЕО. Одним подкатом – две травмы. Дичь из чемпионата Гондураса
Андре Орельяна совершил один из самых дерзких подкатов в истории футбола
Защитник команды «Марафон» (Сан-Педро-Сула) Андре Орельяна был удален с поля за грубый «двойной подкат» на последних минутах матча чемпионата Гондураса с командой «Олимпия» (Тегусигальпа). В одном прыжке ему удалось сбить двух игроков соперников – Карлоса Пинеду и Германа Мехию.
После завершения матча Орельяна извинился за свои действия. «Я был неправ, и я прошу прощения у всех, все мы – люди, и мы учимся на ошибках. Я думаю, что это была игра, в которой накал и кураж игры взяли надо мной верх, это совсем неправильно.
Это часть футбола, все, что мне остается, – это исправляться и уметь контролировать каждое действие. Я должен знать, как найти баланс. Я обещаю вам, что это больше не повторится», – сказал игрок в интервью DIEZ.
Отметим, что за несколько минут до этого эпизода защитник «Олимпии» Кевин Лопес забил единственный гол в матче. Команда из Тегусигальпы возглавляет турнирную таблицу, «Марафон» – шестой.
Even by ordinary South American football standards, this tackle from Honduras is something to behold pic.twitter.com/yQAHgTadaG— GOLAZO (@golazoargentino) September 18, 2023
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