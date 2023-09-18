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18 сентября 2023, 16:35 | Обновлено 18 сентября 2023, 17:33
1395
1

ВИДЕО. Одним подкатом – две травмы. Дичь из чемпионата Гондураса

Андре Орельяна совершил один из самых дерзких подкатов в истории футбола

18 сентября 2023, 16:35 | Обновлено 18 сентября 2023, 17:33
1395
1
ВИДЕО. Одним подкатом – две травмы. Дичь из чемпионата Гондураса
screenshot

Защитник команды «Марафон» (Сан-Педро-Сула) Андре Орельяна был удален с поля за грубый «двойной подкат» на последних минутах матча чемпионата Гондураса с командой «Олимпия» (Тегусигальпа). В одном прыжке ему удалось сбить двух игроков соперников – Карлоса Пинеду и Германа Мехию.

После завершения матча Орельяна извинился за свои действия. «Я был неправ, и я прошу прощения у всех, все мы – люди, и мы учимся на ошибках. Я думаю, что это была игра, в которой накал и кураж игры взяли надо мной верх, это совсем неправильно.

Это часть футбола, все, что мне остается, – это исправляться и уметь контролировать каждое действие. Я должен знать, как найти баланс. Я обещаю вам, что это больше не повторится», – сказал игрок в интервью DIEZ.

Отметим, что за несколько минут до этого эпизода защитник «Олимпии» Кевин Лопес забил единственный гол в матче. Команда из Тегусигальпы возглавляет турнирную таблицу, «Марафон» – шестой.

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Источник Sport Bible
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Трішки в ніжку трішки в м'яч 😄
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