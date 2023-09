Бывший полузащитник Металлиста не перейдет в Монцу

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес не перейдет в «Монцу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Папу Гомес является свободным агентом, ведь в последний день трансферного окна он расторг свой контракт с «Севильей». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алехандро в 3 миллиона евро.

Напомним, 35-летний аргентинец одно время был игроком харьковского «Металлиста». В сезоне 2013/14 он провел за клуб 24 игры, в которых отличился 4 голами и 6 ассистами.

В прошлом сезоне Алехандро отыграл 27 матчей за «Севилью», на его счету 1 забитый мяч и 2 голевых передачи.

Papu Gomez remains available as free agent as he will not join Serie A side Monza. It's not happening despite reports. 🔴🇦🇷



