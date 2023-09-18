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Италия
18 сентября 2023, 11:56 |
514
0

Бывший полузащитник Металлиста не перейдет в Монцу

Алехандро Гомес остается свободным агентом

18 сентября 2023, 11:56 |
514
0
Бывший полузащитник Металлиста не перейдет в Монцу
Twitter. Алехандро Гомес

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес не перейдет в «Монцу», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Папу Гомес является свободным агентом, ведь в последний день трансферного окна он расторг свой контракт с «Севильей». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алехандро в 3 миллиона евро.

Напомним, 35-летний аргентинец одно время был игроком харьковского «Металлиста». В сезоне 2013/14 он провел за клуб 24 игры, в которых отличился 4 голами и 6 ассистами.

В прошлом сезоне Алехандро отыграл 27 матчей за «Севилью», на его счету 1 забитый мяч и 2 голевых передачи.

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Алехандро Гомес Монца трансферы трансферы Серии A свободный агент Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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