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WTA
18 сентября 2023, 03:30 | Обновлено 18 сентября 2023, 03:34
260
0

Титул Киченок, сенсация от Украины, скандал Халеп, Пике убил Кубок Дэвиса?

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

18 сентября 2023, 03:30 | Обновлено 18 сентября 2023, 03:34
260
0
Титул Киченок, сенсация от Украины, скандал Халеп, Пике убил Кубок Дэвиса?
ФТУ

Завершилась первая теннисная неделя после Открытого чемпионата США 2023. Женщины разыграли трофеи в Сан-Диего и Осаке, а мужчины сыграли в групповом этапе финала Кубка Дэвиса 2023. Украинские болельщики смогли вдоволь порадоваться после сенсационной победы мужской сборной Украины, понаблюдать за выступлениями четырех украинских девушек в США, а также отметить титул одной из лучших парниц Украины. Обо всем по порядку...

WTA 500 Сан-Диего

На соревнованиях в США в одиночном разряде приняли участие три украинских теннисистки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Стародубцева впервые сыграла в квалификации турнира серии WTA и уступила в первом раунде Магдалене Френх. Видимо, Юле пока стоит сосредоточиться на турнирах серии ITF и набираться опыта и качества игры. Но прогресс в 2023 году у Стародубцевой все равно невероятный!

После неудачного для Марты и Ангелины US Open 2023 мало на что можно было надеяться от них, однако в любом случае очень хотелось.

Можно ли назвать успешными их выступления? Трудно дать ответ. С одной стороны, Костюк и Калинина вылетели уже во 2-м раунде турнира, а с другой – украинки уступили далеко не самым слабым соперницам.

Костюк в 1/16 финала обыграла вторую ракетку Польши Магду Линетт в двух сетах за 2 часа. Далее Марта вышла на представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю, которая занимает 20-ю позицию в рейтинге WTA. Украинка смогла навязать борьбу Беатрис, но уступила ей в трех партиях.


Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Калинина на старте турнира встретилась с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Ангелина шла андердогом поединка, но смогла обыграть именитую чешку, плюс сделала это впервые в карьере, проиграв до этого Каролине 2 матча. Ангелина показала достаточно неплохой уровень тенниса, даже несмотря на бублик во 2-м сете.

После победы над Плишковой Калинина вышла на бесформенную (как казалось) Барбору Крейчикову, но уступила ей практически без шансов в двух партиях.


Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Крейчикова в итоге неожиданно выиграла титул. После полученной травмы на Уимблдоне-2023 Барбора проиграла 3 поединка подряд до соревнований в Сан-Диего. Как отметила сама чешская теннисистка: «Я надеялась выиграть хотя бы 1 матч».

Но в итоге получилось взять 2 трофея, ведь Крейчикова стала чемпионкой и в парном разряде. Надеемся, что Барбора продолжит поддерживать набранную форму и мы увидим ее на Итоговом турнире 2023 и в одиночном, и в парном разрядах. Сейчас чешка идет 12-й в гонке WTA в одиночке и 3-й в паре с Катериной Синяковой.


Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

В парном разряде на турнире в Сан-Диего сыграла Людмила Киченок. Украинка и ее напарница Алена Остапенко завершили выступления уже во 2-м раунде, проиграв тандему Даниэль Коллинс / Коко Вандевеге. Интересно, что украинско-латвийский тандем мог оформить невероятный камбек с 4:9 на финальном супер-тай-брейке, однако после 5 спасенных матчболов отдал 2 решающих поинта.

WTA 250 Осака

На турнире в Японии сыграли 2 украинки: Катерина Володько и Катерина Байндл. 37-летняя Володько в финале отбора к соревнованиям снялась после 3 геймов в матче против Анкиты Райны. Байндл завершила выступления в 1/16 финала, проиграв будущей чемпионке турнира 19-летней американке Эшлин Крюгер.

Крюгер достаточно неожиданно стала победительницей, даже несмотря на то, что состав в Осаке получился слабоватым. Тем не менее, не стоит недооценивать успех юной Эшлин, которая впервые в карьере завоевала титул на уровне WTA. Победа на турнире в Японии позволит Крюгер подняться в топ-100 рейтинга WTA.

Соревнования в Осаке все-таки смогли принести радость украинским болельщикам. Надежда Киченок, которая является третьей ракеткой Украины в парном разряде, выиграла титул вместе с Анной-Леной Фридзам.

Для Киченок это первый трофей в 2023 году и 9-й в карьере. Вместе с Фридзам Киченок провела 3 общий финал. Немка завоевала 4-й парный титул. После победы в финале над тандемом Анна Калинская / Юлия Путинцева украинка не пожала руку представительнице страны-террориста.


WTA. Анна-Лена Фридзам и Надежда Киченок

Успех Олейниковой

Может Александра Олейникова и не заявила о себе очень громко, но для развития своей карьере украинка сделала большой шаг. Александра выиграла единственный матч квалификации на турнире WTA 125 в Будапеште и впервые в карьере пробилась в основную сетку соревнований уровня WTA.

На старте основы Олейникова в двух сетах уступила турчанке Зейнеп Сонмез. Очень хочется, чтобы Александра поскорее выбралась из турниров уровня ITF и начала играть на более высоких по уровню турнирах. А возможно еще стоит поднабраться опыта на низкосортных соревнованиях...

Трофей Сачко в Польше

Вторая ракетка Украины в мужском парном разряде Виталий Сачко отказался играть за сборную Украины в Кубке Дэвиса и поехал выступать на грунтовом челленджере в Щецине. На старте одиночного разряда украинец мог обыграть россиянина Александра Шевченко, но в третьей партии упустил преимущество со счета 5:2 и не реализовал 2 матчбола.

Однако Сачко может похвастаться удачным выступлением в паре. Украинец и его напарник Эндрю Поулсон в полуфинале обыграли тандем с еще одним украинцем – Денисом Молчановым. Денис играл вместе с Давидом Вегой Эрнандесом.

В финале Виталий и Эндрю разобрались с парой Зденек Коларж / Серхио Мартос Горнес. Сачко провел седьмой парный финал на уровне челленджеров и выиграл пятый титул.


Instagram. Виталий Сачко и Эндрю Поулсон

Сейчас Сачко набрал достаточно неплохой ход. Даже несмотря на обидное поражение в первом раунде турнира в одиночном разряде, украинец показывает неплохой уровень тенниса. Надеемся, что Виталий продолжит прогрессировать и выступит за нашу сборную в квалификации финала Кубка Дэвиса 2024...

Трофей Ваншельбойма, финалы Колб и Корашвили

Неплохо украинцы выступили на этой неделе и на турнирах уровня ITF.

Эрик Ваншельбойм выиграл трофей парного 25-тысячника в столице Руанды Кигали. В финальном матче Ваншельбойм и его американский напарник Николас Байбел в трех сетах обыграли индийских теннисистов Праджвала Дева и Ишака Экбала. Для Эрика этот титул стал восьмым в карьере и четвертым в нынешнем сезоне в парном разряде. Эрику всего 22, но ждать от него какого-то прогресса все-таки вряд ли стоит. Однако пошуметь на подобного уровня турнирах он сможет, возможно скоро и на челленджерах заиграет...


Instagram. Николас Байбел и Эрик Ваншельбойм

Украинские патриотки и уроженки Крыма Надежда и Марина Колб отлично провели 2 последние недели. Сестры вначале дошли до финала на 25-тысячнике в Чехии, а затем сыграли в матче за трофей на 80-тысячнике во Франции. После поражения в финале турнира в Ле-Небуре старшая сестра Колб Марина выдала трогательную и очень важную речь на награждении:

«Я хотела бы поблагодарить Францию за поддержку Украины и попросить продолжать поддерживать до конца этой войны, потому что нам это очень нужно. Наш дом оккупирован, и мы очень хотим вернуться однажды домой, но без вашей помощи это сделать невозможно. Продолжайте поддерживать Украину. Спасибо вам, мы любим Францию».

Для Надежды и Марины Колб это был третий финал в нынешнем сезоне.

27-летняя Корашвили, которая в 2023 году вернулась на корт после сложной операции по трансплантации костного мозга, на этой неделе сыграла в финале парного разряда на турнире в Куршумлия-Бане. В матче за трофей при счете 2:5 в первом сете украинка и ее напарница Селин Симунью снялись с поединка из-за травмы Александры.

Корашвили в 30-й раз сыграла в финале парного разряда на уровне ITF и боролась за 15-й трофей. В 2023 году Александра также играла в финале на 15-тысячнике в Монастире.

Дисквалификация Халеп

Один из самых главных и интересных инфоповодов недели – дисквалификация экс-первой ракетки мира, победительницы двух турниров серии Grand Slam Симоны Халеп. Срок бана 31-летней румынки будет отсчитываться с момента начала временного отстранения и истечет 6 октября 2026 года.

Дело в том, что в октябре прошлого года Халеп была временно отстранена на период расследования после того, как в ее организме были найдены следы запрещенного вещества роксадустата. Благодаря действию препарата в крови увеличивается количество эритроцитов, улучшается обмен и транспорт кислорода, который переносят эритроциты по крови и вследствие хорошего насыщения организма кислородом, увеличивается выносливость спортсмена.

Естественно, Симона отрицает все обвинения. Особенно интересен ее комментарий:

«Я верю в чистый спорт. За почти двадцать лет профессиональной карьеры, сотни сыгранных турниров и два выигранных мэйджора я сдала 200 анализов крови и мочи на запрещенные вещества. До 29 августа 2022 года все было чисто. Перед хардовым сезоном 2022 по рекомендации команды и физиотерапевта, которым я очень доверяю, я скорректировала свои пищевые добавки. Ни в чем из этого не было ни одного запрещенного вещества, насколько нам известно – и трибунал согласился. В одной из добавок был роксадустат. После позитивного теста меня проверяли каждую неделю в 2023-м году – все тесты были чистыми.

Несмотря на эти доказательства, ITIA обнаружила нарушения в моем биологическом паспорте. И только после того, как их эксперты выяснили, кто я, двое из них внезапно изменили мнение в пользу обвинений ITIA. Она основывалась только на мнениях этих экспертов, которые смотрели на параметры моей крови, а они одинаковые уже десять лет. Эти люди проигнорировали то, что раньше в моих крови и моче не обнаруживали запрещенных веществ, кроме роксадустата 29 августа, и то в очень маленьком количестве. Учитывая, что три дня назад результат был отрицательный, очевидно, что он попал случайно».

Стоит ли верить Халеп? «Сотни сыгранных турниров и два выигранных мэйджора», причем Шлемы Симона взяла в 2018 и 2019 годах... Если слова Халеп правда, то что ж это за эксперты ITIA? Халеп – легенда тенниса, любимица публики. Закончить вот так карьеру – ужасно, да и плюс удар по репутации. Но куда больше ужасает комментарий Серены Уильямс:

«8 – более подходящее число», – написала американка в твиттере, намекая на проигранный румынке финал Уимблдона-2019. Уильямс-младшая имеет семь титулов на травяном мейджоре.

Серена, а ты как более 20 лет держалась на вершине Тура? Ты же легенда, Халеп – звездная коллега, если и вовсе не подруга. Вместо того чтобы поддержать и подставить под сомнения результаты анализов, именитая американка язвит в социальных сетях.

Ну и куда без Эжени Бушар, которая готова обвинить каждого прохожего в использовании допинга:

«Мне сказали не писать в твиттер сегодня», – написала канадка.

В апреле после матча с Даяной Ястремской канадка опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Даяна использует допинг (в прошлом году украинка была оправдана после положительной допинг-пробы).

Сенсационная победа сборной Украины в Кубке Дэвиса

Сборная Украины по теннису обыграла команду Колумбии (3:2) в номинально домашней встрече Мировой группы Кубка Дэвиса, которая проходила в грузинском Каспи. Впервые за семь лет украинская команда прошла в квалификацию финальной части турнира.

Стоит ли говорить, что сине-желтые были атусайдерами встречи? Вторая ракетка Украины Виталий Сачко не приехал играть за сборную, в то время как Колумбия вызвала своего лидера Даниэля Элаи Галана, который занимает 88-ю строчку в рейтинге АТР, а также собрала свою лучшую пару Кабаль / Фара, которые были первым ракетками мира в парном разряде и вообще считаются одним из лучших тандемов последнего десятилетия.

У Украины, помимо лидера Алексея Крутых, сыграли Владислав Орлов, Илья Белобородько и Владислав Белинский. Орлов «заруинил» игру украинской команде в прошлогоднем матче с Венгрией и мало кто надеялся на то, что против Галана и Мехии он способен показать хороший уровень тенниса. Но в итоге Орлов забрал сет у Галана, а в решающей встрече при счете 2:2 наказал Мехию на тай-брейке третьего сета.

Немаловажно было получить две победы от Крутых, ведь в паре у нас шансов не было. Алексей выполнил свою задачу, сенсационно обыграв Галана, даже повесив ему бублик во 2-м сете.

Вопреки всем прогнозам (коэффициент на победу Украины в матче против Колумбии доходил до 9.00), Украина одержала волевую победу и впервые за 7 лет вышла в квалификацию финала Кубка Дэвиса. Там нас могут ждать серьезные команды с ребятами из топ-50, однако украинцы способны на сенсацию и способны бороться за свою страну в такое сложное для нас время, а не то что было против венгров в сентябре 2022 года.


ФТУ. Сборная Украины по теннису

Очень важно, чтобы Виталий Сачко и Денис Молчанов сыграли за сборную в следующем матче. Все-таки без них будет очень сложно бороться и надеяться на выход в групповой этап финала Кубка Дэвиса 2024. Как сказал капитан нашей сборной Орест Терещук в комментарии Sport.ua:

«Я рад, что занимаюсь теннисом, кортом, подготовкой и планированием. А переговоры – не дело капитана. Единственное, что я хочу донести, что я бы хотел, чтобы сильнейшие игроки были в команде».

Мы тоже на это очень надеемся и верим в успех нашей сборной в будущем!

Групповой этап финала Кубка Дэвиса 2023

С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2023.

16 стран были разделены на четыре группы и соревновались по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы прошли в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 26 ноября.

В групповом этапе участие приняли следующие команды:

  • 2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Канада);
  • 2 команды, которые получили wild card (Италия и Испания);
  • 12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Чили, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Швеция, Швейцария, США).

В итоге участниками плей-офф Кубка Дэвиса 2023 стали:

  • Канада
  • Италия
  • Австралия
  • Великобритания
  • Чехия
  • Сербия
  • Финляндия
  • Нидерланды

Неожиданно не сумела выйти в плей-офф Испания, да и США провалила группу, заняв последнее место. Отдельно хочется выделить успех Финляндии и Канады. Канадцы, хоть и являются действующими чемпионами, играли вторым составом (ни одного игрока из первой сотни). Без Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова будет сложно в плей-офф.

Но помимо соревновательной части много разговоров было про пустые трибуны. Именитый теннисист Стэн Вавринка, сборная которого (Швейцария) набрала 0 очков в группе В, раскритиковал организаторов турнира:

«Спасибо Жерару Пике и ITF! Это матч Кубка Дэвиса Франция – Швейцария в Манчестере», – написал Вавринка.

На матче Франции и Швейцарии были практически пустые трибуны, а О2 Арена в Манчестере считается одной из лучших во всем мире.

Далее Вавринка отдельно прошелся и по организации ITF:

«Вопрос о Кубке Дэвиса: вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче? Подтверждено на 100%. Это не троллинг, это правда».

Именитый футболист Жерар Пике, который является организатором турнира, ответил Стэну:

«Вот прошлогодняя посещаемость на групповом этапе. Можешь сравнить сам, Стэн. Мы больше не организуем этот турнир. Спрашивай у ITF...» – написал испанец и приложил скриншот посещаемости в 2022-м. Тогда групповой этап в четырех городах посетили 113 268 человек.

Но и Вавринка нашел что ответить:

«После неудачного дня на корте у меня, по крайней мере, появился повод посмеяться! Было бы здорово разобраться, почему 25-летний контракт разорвали через пять лет, если в прошлом году был такой успех...».

В общем, непонятно, что будет с популярностью Кубка Дэвиса, первый розыгрыш которого, кстати, состоялся раньше первого чемпионата мира по футболу. В 2018 году Пике вместе со своей инвестиционной группой пообещал инвестировать 3 миллиарда долларов в Кубок Дэвиса на протяжении 25 лет. Взамен Пике и его инвесторы пролоббировали существенное изменение формата проведения турнира, но...

Есть интересное решение – Саудовская Аравия! Деньги все-таки, судя по футбольным новостям. Но поедут ли туда звездные теннисисты? Поживем – увидим.

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Александра Корашвили Надежда Киченок Марта Костюк Ангелина Калинина Юлия Стародубцева Людмила Киченок Алена Остапенко Барбора Крейчикова Эшлин Крюгер WTA Сан-Диего WTA Осака Анна-Лена Фридзам Виталий Сачко Денис Молчанов Кубок Дэвиса-2023 Эрик Ваншельбойм Марина Колб Надежда Колб сборная Украины по теннису сборная Колумбии по теннису Алексей Крутых Орест Терещук Владислав Орлов Илья Белобородько Вячеслав Белинский Стэн Вавринка Жерар Пике Симона Халеп итоги недели в теннисе статьи эксклюзив
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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