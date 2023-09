Титул Киченок, сенсация от Украины, скандал Халеп, Пике убил Кубок Дэвиса?

Завершилась первая теннисная неделя после Открытого чемпионата США 2023. Женщины разыграли трофеи в Сан-Диего и Осаке, а мужчины сыграли в групповом этапе финала Кубка Дэвиса 2023. Украинские болельщики смогли вдоволь порадоваться после сенсационной победы мужской сборной Украины, понаблюдать за выступлениями четырех украинских девушек в США, а также отметить титул одной из лучших парниц Украины. Обо всем по порядку...

WTA 500 Сан-Диего

На соревнованиях в США в одиночном разряде приняли участие три украинских теннисистки: Марта Костюк, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Стародубцева впервые сыграла в квалификации турнира серии WTA и уступила в первом раунде Магдалене Френх. Видимо, Юле пока стоит сосредоточиться на турнирах серии ITF и набираться опыта и качества игры. Но прогресс в 2023 году у Стародубцевой все равно невероятный!

После неудачного для Марты и Ангелины US Open 2023 мало на что можно было надеяться от них, однако в любом случае очень хотелось.

Можно ли назвать успешными их выступления? Трудно дать ответ. С одной стороны, Костюк и Калинина вылетели уже во 2-м раунде турнира, а с другой – украинки уступили далеко не самым слабым соперницам.

Костюк в 1/16 финала обыграла вторую ракетку Польши Магду Линетт в двух сетах за 2 часа. Далее Марта вышла на представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю, которая занимает 20-ю позицию в рейтинге WTA. Украинка смогла навязать борьбу Беатрис, но уступила ей в трех партиях.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Калинина на старте турнира встретилась с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. Ангелина шла андердогом поединка, но смогла обыграть именитую чешку, плюс сделала это впервые в карьере, проиграв до этого Каролине 2 матча. Ангелина показала достаточно неплохой уровень тенниса, даже несмотря на бублик во 2-м сете.

После победы над Плишковой Калинина вышла на бесформенную (как казалось) Барбору Крейчикову, но уступила ей практически без шансов в двух партиях.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Крейчикова в итоге неожиданно выиграла титул. После полученной травмы на Уимблдоне-2023 Барбора проиграла 3 поединка подряд до соревнований в Сан-Диего. Как отметила сама чешская теннисистка: «Я надеялась выиграть хотя бы 1 матч».

Но в итоге получилось взять 2 трофея, ведь Крейчикова стала чемпионкой и в парном разряде. Надеемся, что Барбора продолжит поддерживать набранную форму и мы увидим ее на Итоговом турнире 2023 и в одиночном, и в парном разрядах. Сейчас чешка идет 12-й в гонке WTA в одиночке и 3-й в паре с Катериной Синяковой.



Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

В парном разряде на турнире в Сан-Диего сыграла Людмила Киченок. Украинка и ее напарница Алена Остапенко завершили выступления уже во 2-м раунде, проиграв тандему Даниэль Коллинс / Коко Вандевеге. Интересно, что украинско-латвийский тандем мог оформить невероятный камбек с 4:9 на финальном супер-тай-брейке, однако после 5 спасенных матчболов отдал 2 решающих поинта.

WTA 250 Осака

На турнире в Японии сыграли 2 украинки: Катерина Володько и Катерина Байндл. 37-летняя Володько в финале отбора к соревнованиям снялась после 3 геймов в матче против Анкиты Райны. Байндл завершила выступления в 1/16 финала, проиграв будущей чемпионке турнира 19-летней американке Эшлин Крюгер.

Крюгер достаточно неожиданно стала победительницей, даже несмотря на то, что состав в Осаке получился слабоватым. Тем не менее, не стоит недооценивать успех юной Эшлин, которая впервые в карьере завоевала титул на уровне WTA. Победа на турнире в Японии позволит Крюгер подняться в топ-100 рейтинга WTA.

Соревнования в Осаке все-таки смогли принести радость украинским болельщикам. Надежда Киченок, которая является третьей ракеткой Украины в парном разряде, выиграла титул вместе с Анной-Леной Фридзам.

Для Киченок это первый трофей в 2023 году и 9-й в карьере. Вместе с Фридзам Киченок провела 3 общий финал. Немка завоевала 4-й парный титул. После победы в финале над тандемом Анна Калинская / Юлия Путинцева украинка не пожала руку представительнице страны-террориста.



WTA. Анна-Лена Фридзам и Надежда Киченок

Успех Олейниковой

Может Александра Олейникова и не заявила о себе очень громко, но для развития своей карьере украинка сделала большой шаг. Александра выиграла единственный матч квалификации на турнире WTA 125 в Будапеште и впервые в карьере пробилась в основную сетку соревнований уровня WTA.

На старте основы Олейникова в двух сетах уступила турчанке Зейнеп Сонмез. Очень хочется, чтобы Александра поскорее выбралась из турниров уровня ITF и начала играть на более высоких по уровню турнирах. А возможно еще стоит поднабраться опыта на низкосортных соревнованиях...

Трофей Сачко в Польше

Вторая ракетка Украины в мужском парном разряде Виталий Сачко отказался играть за сборную Украины в Кубке Дэвиса и поехал выступать на грунтовом челленджере в Щецине. На старте одиночного разряда украинец мог обыграть россиянина Александра Шевченко, но в третьей партии упустил преимущество со счета 5:2 и не реализовал 2 матчбола.

Однако Сачко может похвастаться удачным выступлением в паре. Украинец и его напарник Эндрю Поулсон в полуфинале обыграли тандем с еще одним украинцем – Денисом Молчановым. Денис играл вместе с Давидом Вегой Эрнандесом.

В финале Виталий и Эндрю разобрались с парой Зденек Коларж / Серхио Мартос Горнес. Сачко провел седьмой парный финал на уровне челленджеров и выиграл пятый титул.



Instagram. Виталий Сачко и Эндрю Поулсон

Сейчас Сачко набрал достаточно неплохой ход. Даже несмотря на обидное поражение в первом раунде турнира в одиночном разряде, украинец показывает неплохой уровень тенниса. Надеемся, что Виталий продолжит прогрессировать и выступит за нашу сборную в квалификации финала Кубка Дэвиса 2024...

Трофей Ваншельбойма, финалы Колб и Корашвили

Неплохо украинцы выступили на этой неделе и на турнирах уровня ITF.

Эрик Ваншельбойм выиграл трофей парного 25-тысячника в столице Руанды Кигали. В финальном матче Ваншельбойм и его американский напарник Николас Байбел в трех сетах обыграли индийских теннисистов Праджвала Дева и Ишака Экбала. Для Эрика этот титул стал восьмым в карьере и четвертым в нынешнем сезоне в парном разряде. Эрику всего 22, но ждать от него какого-то прогресса все-таки вряд ли стоит. Однако пошуметь на подобного уровня турнирах он сможет, возможно скоро и на челленджерах заиграет...



Instagram. Николас Байбел и Эрик Ваншельбойм

Украинские патриотки и уроженки Крыма Надежда и Марина Колб отлично провели 2 последние недели. Сестры вначале дошли до финала на 25-тысячнике в Чехии, а затем сыграли в матче за трофей на 80-тысячнике во Франции. После поражения в финале турнира в Ле-Небуре старшая сестра Колб Марина выдала трогательную и очень важную речь на награждении:

«Я хотела бы поблагодарить Францию за поддержку Украины и попросить продолжать поддерживать до конца этой войны, потому что нам это очень нужно. Наш дом оккупирован, и мы очень хотим вернуться однажды домой, но без вашей помощи это сделать невозможно. Продолжайте поддерживать Украину. Спасибо вам, мы любим Францию».

Для Надежды и Марины Колб это был третий финал в нынешнем сезоне.

27-летняя Корашвили, которая в 2023 году вернулась на корт после сложной операции по трансплантации костного мозга, на этой неделе сыграла в финале парного разряда на турнире в Куршумлия-Бане. В матче за трофей при счете 2:5 в первом сете украинка и ее напарница Селин Симунью снялись с поединка из-за травмы Александры.

Корашвили в 30-й раз сыграла в финале парного разряда на уровне ITF и боролась за 15-й трофей. В 2023 году Александра также играла в финале на 15-тысячнике в Монастире.

Дисквалификация Халеп

Один из самых главных и интересных инфоповодов недели – дисквалификация экс-первой ракетки мира, победительницы двух турниров серии Grand Slam Симоны Халеп. Срок бана 31-летней румынки будет отсчитываться с момента начала временного отстранения и истечет 6 октября 2026 года.

Дело в том, что в октябре прошлого года Халеп была временно отстранена на период расследования после того, как в ее организме были найдены следы запрещенного вещества роксадустата. Благодаря действию препарата в крови увеличивается количество эритроцитов, улучшается обмен и транспорт кислорода, который переносят эритроциты по крови и вследствие хорошего насыщения организма кислородом, увеличивается выносливость спортсмена.

Естественно, Симона отрицает все обвинения. Особенно интересен ее комментарий:

«Я верю в чистый спорт. За почти двадцать лет профессиональной карьеры, сотни сыгранных турниров и два выигранных мэйджора я сдала 200 анализов крови и мочи на запрещенные вещества. До 29 августа 2022 года все было чисто. Перед хардовым сезоном 2022 по рекомендации команды и физиотерапевта, которым я очень доверяю, я скорректировала свои пищевые добавки. Ни в чем из этого не было ни одного запрещенного вещества, насколько нам известно – и трибунал согласился. В одной из добавок был роксадустат. После позитивного теста меня проверяли каждую неделю в 2023-м году – все тесты были чистыми.

Несмотря на эти доказательства, ITIA обнаружила нарушения в моем биологическом паспорте. И только после того, как их эксперты выяснили, кто я, двое из них внезапно изменили мнение в пользу обвинений ITIA. Она основывалась только на мнениях этих экспертов, которые смотрели на параметры моей крови, а они одинаковые уже десять лет. Эти люди проигнорировали то, что раньше в моих крови и моче не обнаруживали запрещенных веществ, кроме роксадустата 29 августа, и то в очень маленьком количестве. Учитывая, что три дня назад результат был отрицательный, очевидно, что он попал случайно».

Стоит ли верить Халеп? «Сотни сыгранных турниров и два выигранных мэйджора», причем Шлемы Симона взяла в 2018 и 2019 годах... Если слова Халеп правда, то что ж это за эксперты ITIA? Халеп – легенда тенниса, любимица публики. Закончить вот так карьеру – ужасно, да и плюс удар по репутации. Но куда больше ужасает комментарий Серены Уильямс:

«8 – более подходящее число», – написала американка в твиттере, намекая на проигранный румынке финал Уимблдона-2019. Уильямс-младшая имеет семь титулов на травяном мейджоре.

Серена, а ты как более 20 лет держалась на вершине Тура? Ты же легенда, Халеп – звездная коллега, если и вовсе не подруга. Вместо того чтобы поддержать и подставить под сомнения результаты анализов, именитая американка язвит в социальных сетях.

Ну и куда без Эжени Бушар, которая готова обвинить каждого прохожего в использовании допинга:

«Мне сказали не писать в твиттер сегодня», – написала канадка.

В апреле после матча с Даяной Ястремской канадка опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Даяна использует допинг (в прошлом году украинка была оправдана после положительной допинг-пробы).

Сенсационная победа сборной Украины в Кубке Дэвиса

Сборная Украины по теннису обыграла команду Колумбии (3:2) в номинально домашней встрече Мировой группы Кубка Дэвиса, которая проходила в грузинском Каспи. Впервые за семь лет украинская команда прошла в квалификацию финальной части турнира.

Стоит ли говорить, что сине-желтые были атусайдерами встречи? Вторая ракетка Украины Виталий Сачко не приехал играть за сборную, в то время как Колумбия вызвала своего лидера Даниэля Элаи Галана, который занимает 88-ю строчку в рейтинге АТР, а также собрала свою лучшую пару Кабаль / Фара, которые были первым ракетками мира в парном разряде и вообще считаются одним из лучших тандемов последнего десятилетия.

У Украины, помимо лидера Алексея Крутых, сыграли Владислав Орлов, Илья Белобородько и Владислав Белинский. Орлов «заруинил» игру украинской команде в прошлогоднем матче с Венгрией и мало кто надеялся на то, что против Галана и Мехии он способен показать хороший уровень тенниса. Но в итоге Орлов забрал сет у Галана, а в решающей встрече при счете 2:2 наказал Мехию на тай-брейке третьего сета.

Немаловажно было получить две победы от Крутых, ведь в паре у нас шансов не было. Алексей выполнил свою задачу, сенсационно обыграв Галана, даже повесив ему бублик во 2-м сете.

Вопреки всем прогнозам (коэффициент на победу Украины в матче против Колумбии доходил до 9.00), Украина одержала волевую победу и впервые за 7 лет вышла в квалификацию финала Кубка Дэвиса. Там нас могут ждать серьезные команды с ребятами из топ-50, однако украинцы способны на сенсацию и способны бороться за свою страну в такое сложное для нас время, а не то что было против венгров в сентябре 2022 года.



ФТУ. Сборная Украины по теннису

Очень важно, чтобы Виталий Сачко и Денис Молчанов сыграли за сборную в следующем матче. Все-таки без них будет очень сложно бороться и надеяться на выход в групповой этап финала Кубка Дэвиса 2024. Как сказал капитан нашей сборной Орест Терещук в комментарии Sport.ua:

«Я рад, что занимаюсь теннисом, кортом, подготовкой и планированием. А переговоры – не дело капитана. Единственное, что я хочу донести, что я бы хотел, чтобы сильнейшие игроки были в команде».

Мы тоже на это очень надеемся и верим в успех нашей сборной в будущем!

Групповой этап финала Кубка Дэвиса 2023

С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда финала Кубка Дэвиса 2023.

16 стран были разделены на четыре группы и соревновались по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы прошли в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 26 ноября.

В групповом этапе участие приняли следующие команды:

В итоге участниками плей-офф Кубка Дэвиса 2023 стали:

Неожиданно не сумела выйти в плей-офф Испания, да и США провалила группу, заняв последнее место. Отдельно хочется выделить успех Финляндии и Канады. Канадцы, хоть и являются действующими чемпионами, играли вторым составом (ни одного игрока из первой сотни). Без Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова будет сложно в плей-офф.

Но помимо соревновательной части много разговоров было про пустые трибуны. Именитый теннисист Стэн Вавринка, сборная которого (Швейцария) набрала 0 очков в группе В, раскритиковал организаторов турнира:

«Спасибо Жерару Пике и ITF! Это матч Кубка Дэвиса Франция – Швейцария в Манчестере», – написал Вавринка.

На матче Франции и Швейцарии были практически пустые трибуны, а О2 Арена в Манчестере считается одной из лучших во всем мире.

Далее Вавринка отдельно прошелся и по организации ITF:

«Вопрос о Кубке Дэвиса: вы знали, что ITF платит людям за то, чтобы они громко поддерживали каждую страну на каждом матче? Подтверждено на 100%. Это не троллинг, это правда».

Именитый футболист Жерар Пике, который является организатором турнира, ответил Стэну:

«Вот прошлогодняя посещаемость на групповом этапе. Можешь сравнить сам, Стэн. Мы больше не организуем этот турнир. Спрашивай у ITF...» – написал испанец и приложил скриншот посещаемости в 2022-м. Тогда групповой этап в четырех городах посетили 113 268 человек.

Но и Вавринка нашел что ответить:



«После неудачного дня на корте у меня, по крайней мере, появился повод посмеяться! Было бы здорово разобраться, почему 25-летний контракт разорвали через пять лет, если в прошлом году был такой успех...».

