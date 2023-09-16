Орест ТЕРЕЩУК: «В матче с Колумбией каким-то чудом все сложилось»

Капитан сборной Украины по теннису Орест Терещук в комментарии Sport.ua рассказал об основных моментах волевой победы над командой Колумбии в матчевой встрече Первой Мировой группы Кубка Дэвиса (3:2), а также поделился планами на будущее.

Отметим, что матч с Колумбией стал для Терещука 11-м в статусе капитана, семь из них он выиграл.

- Как команду приняла грузинская сторона? Почему именно такое время и дни матчей были выбраны?

- Приняли как всегда хорошо, по-грузински. Такие даты, потому что там игрались два матча. Украина – Колумбия и Грузия – Тунис (3:1, Вторая Мировая группа - прим.). Из-за того, что за два дня два матча сыграть нельзя, растянули на три дня. В четверг мы играли две одиночки, в пятницу – пара и две одиночки, а грузины должны были начинать свои первые два матча не раньше 17:00, хотя из-за нас они начали намного позже. В субботу Грузия и Тунис должны были завершить матч. Такое исключение сделала ITF, понимая нашу ситуацию.

- Какие эмоции через день после такой волевой победы?

- Наполовину – опустошенность, наполовину – приятные впечатления. Эйфория уже прошла. Был тяжелый матч, в команде царила классная атмосфера. Не всегда бывает, когда результат соответствует тому, чего заслуживаешь, но в этот раз каким-то чудом все сложилось. Я и не вспомню, чтобы мы выиграли в матче Кубка Дэвиса, будучи таким андердогом. Это очень приятно.

- Как удалось договориться с Алексеем Крутых, который не играл против Ливана, и почему не удалось с Виталием Сачко?

- Я не проводил переговоры с игроками. С Алексеем имел несколько разговоров уже в Грузии, он выразил желание играть за сборную. Что касается прошлых матчей, то мне трудно оценивать, ведь я пришел в команду, когда между федерацией и некоторыми игроками были непростые отношения. Мы договорились, что я буду делать свою работу непосредственно как капитан на корте, в финансовых или еще каких-то внекортовых отношениях я не участвовал. Знаю, что с Сачко были переговоры на этот матч, но не договорились по разным причинам. Надеюсь, что в следующем матче удастся собрать всю команду, которая была на этот раз, а также добавить к ней или Сачко, или еще кого-то, кто к тому времени ярко проявит себя. Мы договорились, что эта команда до следующего матча обязательно должна сохраниться, если у всех все будет хорошо со здоровьем. А если добавится еще какой-то украинский топ, то будет не 5 игроков, а 6 (один запасной).

- Какую стратегию выстраивали на матчевую встречу с колумбийцами, отталкиваясь от их и наших сильных сторон?

- Сейчас это очевидно. Как получилось, такая и была стратегия: два матча выиграть у второго номера и надеяться, что Алексей обыграет первого номера. Потому что наш второй номер, кто бы там ни был, против Галана имел мало шансов. Хотя Орлов сыграл классный матч, но ему не хватило опыта игры на таком уровне. В некоторых моментах ему не хватило сил, но дело не в физике, а больше в психологии. На пару вариантов было мало, поэтому мы решили поберечь Алексея и Влада на одиночку. Не всегда все происходит так, как было запланировано, но в этот раз случилось именно так.

- Первый матч с Галаном помог разобраться, как обыграть его на следующий день?

- Этот матч больше помог Орлову обыграть Мехию. Потому что Николас – сильный игрок, у Влада не так много побед над такими теннисистами. Вчера я Владу сказал, что, по моему убеждению, если бы не было матча с лидером колумбийцев, вряд ли ему удалось бы обыграть Мехию. Этот поединок с Галаном добавил ему запаса прочности.

В пятницу было много моментов, когда Владу было очень сложно. Он много брейкпойнтов не реализовал, к тому же там его вины почти не было. Мехия отподавал на брейкпойнтах так, будто он – Изнер. Владу было трудно с этим смириться, первый сет он проиграл, имея два двойных скрытых сетбола. После первого сета ему было очень тяжело. Он не хотел брать туалетную паузу, но я настоял. И все равно те 10 минут он все время себя ругал, но удалось его настроить на более оптимистичный, позитивный лад. К счастью, начало второго сета придало ему сил. Также, по его словам, если бы не поддержка, не удалось бы выиграть. Ведь в третьем сете у него тоже было много брейкпойнтов, хотя подачу соперника он так и не взял.

В целом, непривычно было видеть такую атмосферу от нашей команды. От южных команд, как вот от Колумбии, когда скамейка кричит на каждый выигранный мяч – да. От нашей команды я такого не помню, раньше как-то не принято было. А тут эмоции немного нашли выход. Но претензий не было ни от сборной Колумбии, ни от судьи.

- После реализованного матчбола Орлова колумбийцы очень активно спорили с судьей. Расскажите подробнее, что там произошло?

- Позиция Мехии заключалась в том, что он попросил челлендж, чтобы увидеть, попал ли Влад подачей. А нас предупреждали на капитанской встрече, что если розыгрыш закончился, то у игроков есть секунды 2-3, чтобы посмотреть на капитана, на судью, спросить, уверен ли он. А на приеме, если эйс или что-то другое, то ты должен моментально дать сигнал проверить удар. По версии судьи на вышке, Мехия не дал того сигнала, а уже когда начал говорить, то было поздно. И это было не впервые в этих матчах, у наших ребят были похожие ситуации. Подали эйс, Влад идет и смотрит на след, после чого хочет проверить, а ему говорят, что уже нельзя.

Добавлю, что вечером Мехия подошел к нам и извинился, что будто смазали нам празднование. Я так понимаю, что супервайзер узнал у ребят, которые сидят на Hawk-Eye, и они ему неофициально сказали, что мяч попал с запасом.

- Есть ли какое-то понимание вашего будущего в команде? Были ли договоренности, что в случае победы будете в квалификации капитаном?

- Таких договоренностей не было, мы еще будем говорить с руководством федерации. Вроде логично, что я буду продолжать, с ребятами хороший контакт. Надеюсь, что до тех, кто не принимал участие, также дойдет информация, что у нас сейчас хорошая команда. И ребятам я сказал, что это все хорошо, что мы выиграли последние два матча, но если они не будут прогрессировать, работать, следить за здоровьем и физическим состоянием, то Кубок Дэвиса не будет иметь такого решающего значения. Надеюсь, что ближе к следующему матчу игроки нашей команды будут на порядок выше в рейтинге, чем сейчас. Чтобы мы имели шансы в следующем году в квалификации.

- Ждать ли Манафова и Молчанова в сборной?

- Что касается Манафова, то его не ждать. Я ему еще в Польше говорил, что если он продолжит играть в паре с белорусом, какой бы он там хороший не был и какую позицию не занимал, то я не вижу возможности его вызвать. Сейчас не та ситуация, чтобы в Украине смотрели на то, что украинский спортсмен играет с россиянином или белорусом. Это неправильно. У Владислава есть своя позиция, что этот белорус – его друг детства, он за Украину и донатит, но это никого не должно интересовать. Не может быть такой картинки, чтобы наши флаги были в одной команде.

По Денису Молчанову такой однозначной позиции нет. Думаю, что еще будем разговаривать.

Еще раз подчеркну, что я рад, что занимаюсь теннисом, кортом, подготовкой и планированием. А переговоры – не дело капитана. Единственное, что я хочу донести, что я бы хотел, чтобы сильнейшие игроки были в команде.