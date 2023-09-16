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Кубок Дэвиса
16 сентября 2023, 18:35 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:36
165
0

Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?

Сине-желтая команда вопреки прогнозам обыграла Колумбию

16 сентября 2023, 18:35 | Обновлено 16 сентября 2023, 18:36
165
0
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
​​​​​Instagram (ФТУ). Сборная Украины

Сборная Украины по теннису обыграла команду Колумбии в номинально домашней встрече Мировой группы Кубка Дэвиса, которая проходила в грузинском Каспи. И впервые за семь лет украинская команда прошла в квалификацию финально части турнира.

В этом матче в составе команды Украины играли Алексей Крутых, Виталий Орлов, Илья Белобородько и Вячеслав Белинский (в резерве был Александр Овчаренко). Сборная Колумбии считалась ее фаворитом – в ее составе есть теннисист из топ-100 мирового рейтинга АТР и одна из лучших пар последнего десятилетия. Не в пользу колумбийцев говорил выбор покрытия – южноамериканские теннисисты традиционно сильны на грунте, а против Украины колумбийцам пришлось играть на харде.

Сборная Украины играла без своих лидеров – Денис Молчанов и Виталий Сачко на этой неделе играли на челленджере в польском Щецине. Не лишним в сборной был бы и Илья Марченко, который играл на челленджере в США. Но отсутствие этих теннисистов никак не сказалась на игре команды.

Алексей Крутых

Алексей Крутых стал лидером сборной Украины и выиграл оба своих матча. Первый из них, против Николаса Мехии, открывал встречу. И эта победа стала, пожалуй, самой важной для украинских теннисистов Она дала им уверенность в том, что со сборной Колумбии можно играть и ее можно обыгрывать. И уже в следующем матче Владислав Орлов смог навязать борьбу лидеру колумбийцев Даниэлю Элаи Галану.

А во второй день Крутых обыграл Галана. И более того – сделал это, проиграв первый сет, а во второй партии не проиграл ни одного гейма, сравняв счет во встрече после поражения в парном разряде. И снова, возможно, это вдохновило Владислава Орлова в решающем, пятом матче, на итоговую победу.

Instagram (ФТУ). Алексей Крутых

Владислав Орлов

Главная заслуга Владислава Орлова – в первый день он смог навязать борьбу Даниэлю Элаи Галану, показал своим коллегам по сборной, что даже он, лидер колумбийцев в одиночном разряде – не непобедимый, хоть и стоит намного выше в рейтинге и входит в мировую топ-100. А «баранка» в третьем сете – бывает...

Ну а второй матч Орлова против Николаса Мехии стал не только кульминацией, а и настоящим украшением всей встречи. Очень качественная игра в исполнении обоих теннисистов, равная борьба, которая завершилась напряженным тай-брейком третьего сета и победой сборной Украины.

​Instagram (ФТУ). Владислав Орлов

Илья Белобородько и Вячеслав Белинский

Оба теннисиста еще очень молоды и им пришлось играть против главного «козырного туза» колумбийцев – одной из сильнейших пар последнего десятилетия Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фары. Не испугались, смогли побороться, особенно во втором сете – уже хорошо.

Неизвестно, будут ли еще Белобородько и Белинский вместе играть пару, или нет (а в следующем матче в сборной уже может сыграть первая ракетка Украины в парном разряде Денис Молчанов), но в принципе будущее у их пары есть. Отдаленное будущее, но, тем не менее...

​​​​Instagram (ФТУ). Илья Белобородько и Вячеслав Белинский

Что дальше?

А дальше – квалификация финальной части, в которую сборная Украины вышла впервые за семь лет. Там украинцы сыграют против кого-то из участников финальной части Кубка Дэвиса 2023, групповой этап которой проходит в эти дни в хорватском Сплите, испанской Валенсии, итальянской Болонье и британском Манчестере.

Конечно, там играют сильнейшие сборные мира и сильнейшие теннисисты, но в том главная ценность матча против сборной Колумбии, которая и сама не так давно играла в финальной части – этот матч показал, что не нужно спешить с негативными прогнозами и заранее записывать нашей сборной поражение. Сборная Украины способна на сюрприз – неприятный для соперников, но приятный для нас.

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Источник Sport.ua
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