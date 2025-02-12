Наши на челленджерах: Овчаренко и Ваншельбойм вылетели, Сачко играет в паре

Украинские теннисистки на этой неделе не очень удачно выступили на челленджерах.

Ранее Виталий Сачко не сумел преодолеть сито отбора в Манаме (Бахрейн), а Юрий Джавакян не прошел квалификацию в Нью-Дели.

В Индии продолжили играть Эрик Ваншельбойм и Александр Овчаренко. Оба проиграли уже в 1-м раунде основы. Эрик, который стартовал в квалификации, уступил второму сеяному Билли Харрису, а Александр проиграл Егору Агафонову.

Результаты Ваншельбойма на челленджере в Нью-Дели:

1-й раунд квалификации: Эрик Ваншельбойм [7] – Евгений Тюрнев – 6:1, 6:2

Эрик Ваншельбойм [7] – Евгений Тюрнев – 6:1, 6:2 2-й раунд квалификации: Эрик Ваншельбойм [7] – Якопо Берреттини – 7:5, 7:5

Эрик Ваншельбойм [7] – Якопо Берреттини – 7:5, 7:5 1/16 финала: Эрик Ваншельбойм [Q] – Билли Харрис [2] – 1:6, 4:6

Результаты Овчаренко на челленджере в Нью-Дели:

1/16 финала: Александр Овчаренко [Alt] – Егор Агафонов [Q] – 3:6, 0:6

Но все же представлять Украину на челленджерах на этой неделе продолжит Виталий Сачко. Правда, в парном разряде. В Манаме он и его партнер Бейбит Жукаев на старте турнира одолели китайский дуэт Сунь Фадзин / Ван Аорань.

Далее украинско-казахский тандем сыграет против первых сеяных Влада Корни и Серхио Мартоса Горнеса.

Результаты Сачко в парном разряде челленджера в Манаме: