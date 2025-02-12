Наши на челленджерах: Овчаренко и Ваншельбойм вылетели, Сачко играет в паре
Виталий продолжает выступления в парном разряде в Манаме, Александр и Эрик покинули Нью-Дели
Украинские теннисистки на этой неделе не очень удачно выступили на челленджерах.
Ранее Виталий Сачко не сумел преодолеть сито отбора в Манаме (Бахрейн), а Юрий Джавакян не прошел квалификацию в Нью-Дели.
В Индии продолжили играть Эрик Ваншельбойм и Александр Овчаренко. Оба проиграли уже в 1-м раунде основы. Эрик, который стартовал в квалификации, уступил второму сеяному Билли Харрису, а Александр проиграл Егору Агафонову.
Результаты Ваншельбойма на челленджере в Нью-Дели:
- 1-й раунд квалификации: Эрик Ваншельбойм [7] – Евгений Тюрнев – 6:1, 6:2
- 2-й раунд квалификации: Эрик Ваншельбойм [7] – Якопо Берреттини – 7:5, 7:5
- 1/16 финала: Эрик Ваншельбойм [Q] – Билли Харрис [2] – 1:6, 4:6
Результаты Овчаренко на челленджере в Нью-Дели:
1/16 финала: Александр Овчаренко [Alt] – Егор Агафонов [Q] – 3:6, 0:6
Но все же представлять Украину на челленджерах на этой неделе продолжит Виталий Сачко. Правда, в парном разряде. В Манаме он и его партнер Бейбит Жукаев на старте турнира одолели китайский дуэт Сунь Фадзин / Ван Аорань.
Далее украинско-казахский тандем сыграет против первых сеяных Влада Корни и Серхио Мартоса Горнеса.
Результаты Сачко в парном разряде челленджера в Манаме:
- 1/8 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Сунь Фадзин / Ван Аорань – 6:3, 7:5
- 1/4 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Влад Корня / Серхио Мартос Гомес [1]
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