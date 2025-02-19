Украинская Премьер-лига опубликовала яркое видео с представлением клубов

Накануне возобновления второй части сезона Украинской Премьер-лиги в социальных сетях был опубликован промо-ролик с представлением всех клубов элитного дивизиона.

«В центре концепции украинские футбольные клубы как олицетворение своих городов или регионов, их традиций, истории и болельщиков. Вместе они создают живую экосистему футбола: вдохновляют фанатов, объединяют общины и сохраняют спортивное наследие страны», – сообщили в УПЛ.

21 февраля чемпионат Украины возобновится поединком, в котором сойдутся «Колос» из Ковалевки и одесский «Черноморец». Остальные команды матчи 18-го тура сыграют 22-24 февраля.

ВИДЕО. Проморолик Украинской Премьер-лиги с представление клубов