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Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 14:39 | Обновлено 19 февраля 2025, 14:42
262
0

Украинская Премьер-лига опубликовала яркое видео с представлением клубов

21 февраля будет сыгран первый матч 18-го тура элитного дивизиона

19 февраля 2025, 14:39 | Обновлено 19 февраля 2025, 14:42
262
0
Украинская Премьер-лига опубликовала яркое видео с представлением клубов
УПЛ

Накануне возобновления второй части сезона Украинской Премьер-лиги в социальных сетях был опубликован промо-ролик с представлением всех клубов элитного дивизиона.

«В центре концепции украинские футбольные клубы как олицетворение своих городов или регионов, их традиций, истории и болельщиков. Вместе они создают живую экосистему футбола: вдохновляют фанатов, объединяют общины и сохраняют спортивное наследие страны», – сообщили в УПЛ.

21 февраля чемпионат Украины возобновится поединком, в котором сойдутся «Колос» из Ковалевки и одесский «Черноморец». Остальные команды матчи 18-го тура сыграют 22-24 февраля.

ВИДЕО. Проморолик Украинской Премьер-лиги с представление клубов

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига промо-ролик Колос Ковалевка Черноморец Одесса Колос - Черноморец
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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