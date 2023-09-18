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  4. Финал Кубка Дэвиса 2023. Результаты группового этапа
Кубок Дэвиса
18 сентября 2023, 00:39 |
2738
0

Финал Кубка Дэвиса 2023. Результаты группового этапа

С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда 111-го розыгрыша командного турнира

18 сентября 2023, 00:39 |
2738
0
Финал Кубка Дэвиса 2023. Результаты группового этапа
ITF. Davis Cup

12 сентября стартует финал Кубка Дэвиса-2023.

Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.

Шестнадцать стран приняли участие в групповом этапе финала, который прошел на этой неделе (12-17 сентября) в четырех европейских городах – Болонье, Манчестере, Сплите и Валенсии.

16 стран были разделены на четыре группы и будут соревноваться по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы прошли в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 26 ноября.

В групповом этапе участие приняли следующие команды:

  • 2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Канада);
  • 2 команды, которые получили wild card (Италия и Испания);
  • 12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Чили, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Швеция, Швейцария, США).

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Команда Матчи В-П Очки
1 Италия 3 5-4 2
2 Швеция 3 1-8 0
3 Чили 3 4-5 1
4 Канада 3 8-1 3

Вторник, 12 сентября

Чили – Швеция – 3:0

  • Кристиан Гарин – Лео Борг – 7:6 (8:6), 3:6, 7:5
  • Николас Харри – Элиас Имер – 6:2, 6:4
  • Марсело Барриос/Алехандро Табило – Филип Бергеви/Андре Йоранссон – 6:4, 7:5

Среда, 13 сентября

Канада – Италия – 3:0

  • Алексис Галарно – Лоренцо Сонего – 7:6 (10:8), 6:4
  • Габриэль Диалло – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:4
  • Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Симоне Болелли / Маттео Арнальди – 6:4 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3)

Четверг, 14 сентября

Канада – Швеция – 3:0

  • Вашек Поспишил – Лео Борг – 7:6 (7:5), 5:7, 6:2
  • Габриэль Диалло – Элиас Имер – 6:4, 6:3
  • Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Филип Бергеви / Андре Йоранссон – 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)

Пятница, 15 сентября

Италия – Чили – 3:0

  • Лоренцо Сонего – Николас Харри – 3:6, 7:5, 6:4
  • Маттео Арнальди – Кристиан Гарин – 2:6, 6:4, 6:3
  • Лоренцо Сонего / Лоренцо Музетти – Алехандро Табило / Томас Барриос – 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:2)

Суббота, 16 сентября

Канада – Чили – 2:1

  • Алексис Галарно – Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (7:5)
  • Габриэл Диалло – Николас Харри – 4:6, 4:6
  • Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Томас Барриос / Алехандро Табило – 6:3, 7:6 (9:7)

Воскресенье, 17 сентября

Италия – Швеция – 2:1

  • Маттео Арнальди – Лео Борг – 6:4, 6:3
  • Лоренцо Сонего – Элиас Имер – 6:4, 6:4
  • Симоне Болелли / Лоренцо Музетти – Филип Бергеви / Андре Горанссо – 6:4, 6:7 (4:7), [8:10]

Группа В

Команда Матчі В-П Очки
1 Австралия 3 6-3 2
2 Франция 3 6-3 1
3 Швейцария 3 1-8 0
4 Великобритания 3 6-3 2

Вторник, 12 сентября

Франция – Швейцария – 3:0

  • Адриан Маннарино – Доминик Штрикер – 6:3, 1:6, 6:4
  • Уго Умбер – Стэн Вавринка – 6:4, 6:4
  • Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Марк-Андреа Хюслер / Стэн Вавринка – 6:2, 6:2

Среда, 13 сентября

Австралия – Великобритания – 1:2

  • Танаси Коккинакис – Джек Дрейпер – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (4:7)
  • Алекс Де Минаур – Дэн Эванс – 1:6, 6:2, 4:6
  • Мэтт Эбден / Макс Перселл – Дэн Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:5), 6:4

Четверг, 14 сентября

Австралия – Франция – 2:1

  • Адриан Маннарино – Макс Перселл – 7:6 (7:4), 6:4
  • Алекс Де Минаур – Уго Умбер – 7:6 (7:2), 6:3
  • Мэтт Эбден / Макс Перселл – Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – 7:5, 6:3

Пятница, 15 сентября

Великобритания – Швейцария – 2:1

  • Стэн Вавринка – Кэмерон Норри – 7:5, 6:4
  • Энди Маррей – Леандро Риди – 6:7 (7:9), 6:4, 6:4
  • Дэниел Эванс / Нил Скупски – Стэн Вавринка / Даниэль Штрикер – 6:3, 6:3

Суббота, 16 сентября

Австралия – Швейцария – 3:0

  • Танаси Коккинакис – Доминик Штрикер – 6:3, 7:5
  • Алексс Де Минаур – Марк-Андреа Хуслер – 6:4, 6:3
  • Мэттью Эбден / Макс Перселл – Марк-Андреа Хуслер / Доминик Штрикер – 6:2, 6:4

Воскресенье, 17 сентября

Великобритания – Франция – 2:1

  • Артур Фис – Дэн Эванс – 6:3, 3:6, 4:6
  • Уго Умбер – Кэмерон Норри – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5
  • Николя Маю / Эдуар Роже-Васслен – Дэн Эванс / Нил Скупски – 6:1, 6:7 (4:7), 6:7 (6:8)

Группа С

Команда Матчи В-П Очки
1 Испания 3 2-7 1
2 Сербия 3 6-3 2
3 Чехия 3 9-0 3
4 Южная Корея 3 1-8 0

Вторник, 12 сентября

Сербия – Южная Корея – 3:0

  • Душан Лайович – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:6 (3)
  • Ласло Дьере – Квон Сун У – 4:6, 6:2, 6:2
  • Никола Чачич / Миомир Кецманович – Нам Джи Сун / Сон Мин Ке – 3:6, 6:4, 7:6 (5)

Среда, 13 сентября

Испания – Чехия – 0:3

  • Бернабе Сапата Миральес – Томаш Махач – 4:6, 4:6
  • Алехандро Давидович Фокина – Иржи Лехечка – 6:7 (5:7), 5:7
  • Алехандро Давидович Фокина / Марсель Гранольерс – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6

Четверг, 14 сентября

Южная Корея – Чехия – 0:3

  • Томаш Махач – Хон Сон Чхан – 7:6 (10:8), 4:6, 6:2
  • Иржи Лехечка – Квон Сун У – 6:1, 7:5
  • Якуб Меншик / Адам Павлашек – Нам Джи Сун / Сон Мин Ке – 3:6, 7:6 (7:5), 6:2

Пятница, 15 сентября

Сербия – Испания – 3:0

  • Новак Джокович – Алехандро Давидович Фокина – 6:3, 6:4
  • Ласло Дьере – Альберт Рамос-Вильолас – 6:4, 6:4
  • Никола Чачич / Миомир Кецманович – Марсель Гранольерс / Алехандро Давидович Фокина – 6:4, 7:6 (15:13)

Суббота, 16 сентября

Сербия – Чехия – 0:3

  • Душан Лайович – Якуб Меншик – 3:6, 2:6
  • Ласло Дьере – Иржи Лехечка – 6:7 (7:9), 5:7
  • Никола Качич / Новак Джокович – Томаш Махач / Адам Павлашек – 5:7, 7:6 (9:7), [3:10]

Воскресенье, 17 сентября

Испания – Южная Корея – 2:1

  • Бернабе Сапата Миральес – Хон Сон Чхан – 6:4, 7:5
  • Алехандро Давидович Фокина – Квон Сун Ву – 6:4, 6:4
  • Марсел Гранольерс / Альберт Рамос – Джи Сун Нам / Сонг Ми-Кю – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), [8:10]

Группа D

Команда Матчі В-П Очки
1 США 3 3-6 1
2 Хорватия 3 4-5 1
3 Нидерланды 3 5-4 2
4 Финляндия 3 6-3 2

Вторник, 12 сентября

Нидерланды – Финляндия – 2:1

  • Ботик ван де Зандсхюлп – Отто Виртанен – 6:7 (0:7), 4:6
  • Таллон Грикспор – Эмил Руусвуори – 7:6 (9:7), 6:3
  • Уэсли Колхоф / Матве Мидделкоп – Харри Хелиоваара / Патрик Никлас-Салминен – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

Среда, 13 сентября

Хорватия – США – 1:2

  • Дино Призмич – Маккензи Макдональд – 4:6, 2:6
  • Борна Гойо – Фрэнсис Тиафо – 6:4, 7:6 (8:6)
  • Иван Додиг / Мате Павич – Остин Крайчек / Раджив Рам – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 2:6

Четверг, 14 сентября

Нидерланды – США – 2:1

  • Ботик ван де Зандсхулп – Томми Пол – 7:6 (7:2), 6:2
  • Таллон Грикспор – Фрэнсис Тиафо – 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3)
  • Остин Крайчек / Раджив Рам – Матве Мидделкоп / Уэсли Колхоф – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 6:3

Пятница, 15 сентября

Финляндия – Хорватия – 2:1

  • Отто Виртанен – Дино Прижмич – 6:4, 3:6, 6:3
  • Эмил Руусвуори – Борна Гожо – 7:6 (7:3), 6:4
  • Иван Додиг / Мате Павич – Харри Хелиоваара / Патрик Никлас-Салминен – 6:4, 7:6 (7:1)

Суббота, 16 сентября

США – Финляндия – 0:3

  • Маккензи Макдональд – Отто Виртанен – 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (7:9)
  • Томми Пол – Эмиль Руусувори – 6:7 (1:7), 4:6
  • Остин Крайчек / Раджив Рам – Харри Хелиоваара / Патрик Кауковальта – 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), [8:10]

Воскресенье, 17 сентября

Хорватия – Нидерланды – 2:1

  • Дуже Айдункович – Ботик ван де Задсхульп – 3:6, 6:3, 5:7
  • Борная Гойо – Таллон Грикспор – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
  • Дуже Айдункович / Мате Павич – Уэсли Колхольф / Матте Мидделкоп – 3:6, 6:4, [10:8]
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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