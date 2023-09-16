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Чемпионат Англии
Ньюкасл
16.09.2023 19:30 – FT 1 : 0
Брентфорд
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Англия
16 сентября 2023, 22:01 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:05
246
0

Ярмолюк так и не дебютировал в АПЛ. Ньюкасл минимально обыграл Брентфорд

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок»

16 сентября 2023, 22:01 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:05
246
0
Ярмолюк так и не дебютировал в АПЛ. Ньюкасл минимально обыграл Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ между клубами «Ньюкасл» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».

Единственный гол на 64-й минуте забил Каллум Уилсон.

19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк попал в заявку команды, однако провел весь матч на скамейке запасных. Перед стартом сезона 2023/24 украинец был переведен из второй команды клуба в первую, но он пока так и не дебютировал в АПЛ.

Сейчас «Ньюкасл» и «Брентфорд» имеют по 6 очков после 5 туров и располагаются на 11-м и 10-м местах соотвественно.

АПЛ. 5-й тур. 16 сентября

Ньюкасл – Брентфорд – 1:0

Гол: Уилсон, 64

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Каллум Уилсон Ньюкасл Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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