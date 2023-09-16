Ярмолюк так и не дебютировал в АПЛ. Ньюкасл минимально обыграл Брентфорд
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок»
16 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ между клубами «Ньюкасл» и «Брентфорд». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «сорок».
Единственный гол на 64-й минуте забил Каллум Уилсон.
19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк попал в заявку команды, однако провел весь матч на скамейке запасных. Перед стартом сезона 2023/24 украинец был переведен из второй команды клуба в первую, но он пока так и не дебютировал в АПЛ.
Сейчас «Ньюкасл» и «Брентфорд» имеют по 6 очков после 5 туров и располагаются на 11-м и 10-м местах соотвественно.
АПЛ. 5-й тур. 16 сентября
Ньюкасл – Брентфорд – 1:0
Гол: Уилсон, 64
THREE POINTS AT ST. JAMES' PARK! 🙌🙌 pic.twitter.com/QTOf1fMIg0— Newcastle United FC (@NUFC) September 16, 2023
Our unbeaten start comes to an end 😤#NEWBRE | #BrentfordFC pic.twitter.com/tN3Utl9ELA— Brentford FC (@BrentfordFC) September 16, 2023
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