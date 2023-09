ВИДЕО. Бавария установила памятник легенде клуба

Сегодня мюнхенская «Бавария» официально открыта памятник легенде и лучшему бомбардиру в истории клуба, Герду Мюллеру, который ушел из жизни 15 августа 2021 года. Памятник находится рядом со стадионом «Баварии», «Альянц Ареной».

Мюллер выступал за «Баварию» с 1964 по 1979 годы. Суммарно провел за клуб 605 матчей во всех турнирах и забил 563 гола.

С «Баварией» Мюллер четыре раза выигрывал Бундеслигу и трижды подряд, в 1974, 1975 и 1976 годах, выигрывал Кубок европейских чемпионов. В 1970 году форвард стал обладателем Золотого мяча.

"Gerd was one of the best players FC Bayern has ever produced" 💬



At the unveiling of the new Gerd Müller statue at the Allianz Arena 👇#MiaSanMia #4EverGerd pic.twitter.com/2gtffvMaTH