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  4. Игрок Баварии хочет прервать безвыигрышную серию против Леверкузена
Лига чемпионов
04 марта 2025, 20:02 |
235
0

Игрок Баварии хочет прервать безвыигрышную серию против Леверкузена

Альфонсо Дэвис прокомментировал предстоящий поединок

04 марта 2025, 20:02 |
235
0
Игрок Баварии хочет прервать безвыигрышную серию против Леверкузена
UEFA.com. Альфонсо Дэвис

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал готовность команды к матчу с «Леверкузеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матчи против этой команды всегда интересны. Уже прошло немало времени с момента, когда мы в последний раз их побеждали. Но все прошлые результаты нужно оставить позади и сыграть в свой футбол.

Это будет топовый поединок двух сильных команд.

Мы знаем, что «Леверкузен» – очень хорошая команда, но не стоит забывать, что мы тоже сильны. Это соперничество уже подарило болельщикам три важных матча этого сезона.

Завтра нужно хорошо сыграть, ведь мы играем дома. Подходим к игре с дополнительной мотивацией и энтузиазмом», – отметил Дэвис.

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Лига чемпионов Бавария Леверкузен Бавария - Байер Альфонсо Дэвис
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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