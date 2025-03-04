Игрок Баварии хочет прервать безвыигрышную серию против Леверкузена

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал готовность команды к матчу с «Леверкузеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матчи против этой команды всегда интересны. Уже прошло немало времени с момента, когда мы в последний раз их побеждали. Но все прошлые результаты нужно оставить позади и сыграть в свой футбол.

Это будет топовый поединок двух сильных команд.

Мы знаем, что «Леверкузен» – очень хорошая команда, но не стоит забывать, что мы тоже сильны. Это соперничество уже подарило болельщикам три важных матча этого сезона.

Завтра нужно хорошо сыграть, ведь мы играем дома. Подходим к игре с дополнительной мотивацией и энтузиазмом», – отметил Дэвис.