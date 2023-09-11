ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
Хавбек сборной Англии ошибся автобусами
В субботу, 9 сентября сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Англией в матче отбора на Евро-2024. В сети появился забавный эпизод, который случился со звездным полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом после поединка.
На парковке возле стадиона во Вроцлаве автобусы сборных Украины и Англии стояли рядом. И хавбек мадридского «Реала» по ошибке зашел в автобус сборной Украины. Правда, Беллингем очень быстро понял свою ошибку и отправился к автобусу своей команды:
Jude Bellingham accidentally boarded the Ukrainian team bus instead of England’s bus. 😭— CentreGoals. (@centregoals) September 11, 2023
pic.twitter.com/juy824oia8
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