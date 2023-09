ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча

В субботу, 9 сентября сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Англией в матче отбора на Евро-2024. В сети появился забавный эпизод, который случился со звездным полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом после поединка.

На парковке возле стадиона во Вроцлаве автобусы сборных Украины и Англии стояли рядом. И хавбек мадридского «Реала» по ошибке зашел в автобус сборной Украины. Правда, Беллингем очень быстро понял свою ошибку и отправился к автобусу своей команды:

Jude Bellingham accidentally boarded the Ukrainian team bus instead of England’s bus. 😭



