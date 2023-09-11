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  4. ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 20:33 |
2090
7

ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча

Хавбек сборной Англии ошибся автобусами

11 сентября 2023, 20:33 |
2090
7
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 9 сентября сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Англией в матче отбора на Евро-2024. В сети появился забавный эпизод, который случился со звездным полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом после поединка.

На парковке возле стадиона во Вроцлаве автобусы сборных Украины и Англии стояли рядом. И хавбек мадридского «Реала» по ошибке зашел в автобус сборной Украины. Правда, Беллингем очень быстро понял свою ошибку и отправился к автобусу своей команды:

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Джуд Беллингем Украина - Англия сборная Англии по футболу видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Андрій Гусак
Нехілого тіпа могли зафрахтувати
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+2
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Саня Дорошенко
Він мріє зіграти за Україну!
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+1
Summertime
Надо же было его на допинг и технарь 3:0.)
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0
BATI-GOOOOOL
Дал намёк,что он с нами))
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0
inspekcha85
Бачу синку що не мос\каль
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0
OKs100
Мало кто знает, но его второе имя Виктор.
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0
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