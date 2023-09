ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. Лучший гол в истории Лихтенштейна

8 сентября состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна в рамках квалификации Евро-2024.

Сборная Лихтенштейна пропустила два быстрых гола, но на 21-й минуте полузащитник немецкого «Вольфратсгаузена» Сандро Вольфингер невероятным ударом с лета сократил отставание в счете.

Любопытно, что показатель ожидаемых голов Лихтенштейна в этом матче составил xG=0.06.

Группа J

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 2:1

Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (в свои ворота) – Вольфингер, 21.

🇱🇮 Incredible hit from Sandro Wolfinger 🤤



Goal of the Round contender 🚨#EQGOTT || @AlipayPlus pic.twitter.com/1ZCiFuloex