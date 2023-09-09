ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. Лучший гол в истории Лихтенштейна

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Сандро Вольфингер забил невероятный мяч в матче отбора Евро-2024
8 сентября состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна в рамках квалификации Евро-2024.
Сборная Лихтенштейна пропустила два быстрых гола, но на 21-й минуте полузащитник немецкого «Вольфратсгаузена» Сандро Вольфингер невероятным ударом с лета сократил отставание в счете.
Любопытно, что показатель ожидаемых голов Лихтенштейна в этом матче составил xG=0.06.
Группа J
Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 2:1
Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (в свои ворота) – Вольфингер, 21.
🇱🇮 Incredible hit from Sandro Wolfinger 🤤— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 8, 2023
Goal of the Round contender 🚨#EQGOTT || @AlipayPlus pic.twitter.com/1ZCiFuloex
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