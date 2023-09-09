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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 15:30 | Обновлено 09 сентября 2023, 15:47
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0

ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. Лучший гол в истории Лихтенштейна

Сандро Вольфингер забил невероятный мяч в матче отбора Евро-2024

09 сентября 2023, 15:30 | Обновлено 09 сентября 2023, 15:47
1601
0
ВИДЕО. Кандидат на премию Пушкаша. Лучший гол в истории Лихтенштейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Вольфингер

8 сентября состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна в рамках квалификации Евро-2024.

Сборная Лихтенштейна пропустила два быстрых гола, но на 21-й минуте полузащитник немецкого «Вольфратсгаузена» Сандро Вольфингер невероятным ударом с лета сократил отставание в счете.

Любопытно, что показатель ожидаемых голов Лихтенштейна в этом матче составил xG=0.06.

Группа J

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 2:1
Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (в свои ворота) – Вольфингер, 21.

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Источник Sport.ua
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