ВИДЕО. Джеко забил быстрый гол. Лихтенштейн дал бой сборной Боснии
Балканцы победили не без помощи соперников
В группе J квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна.
Боснийцы усилиями Эдина Джеко повели уже в начале матча, а в середине первого тайма Симон Люхингер удвоил преимущество балканцев, забив в свои ворота. Через три минуты Сандро Вольфингер один мяч отыграл, но счет 2:1 в пользу Боснии и Герцеговины остался неизменным до конца встречи.
Группа J
Босния и Герцеговина – Израиль – 2:1
Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (в свои ворота) – Вольфингер, 21.
Обзор матча:
Турнирная таблица группы J:
События матча
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