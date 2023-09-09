ГРУППА J. Минимальные победы Португалии и Боснии

Сегодня, 8 сентября, состоялись три матча отбора на Евро-2024 в группе J. Главный фаворит группы сборная Португалии благодаря единственному голу в матче в исполнении Бруну Фернандеша одержала победу против Словакии. Криштиану Роналду получил желтую карточку, попав шипами по лицу вратарю Словакии Дубравке.

Босния и Герцеговина одержала победу в матче против Лихтенштейна, а Люксембург одолел Исландию.

Группа J

Люксембург – Исландия – 3:1

Голы: Шано, 9 (пенальти), Санчес, 70, Харальдссон, 88 – Синани, 89.

Обзор матча:

Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 2:1

Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (автогол) – Вольфингер, 21.

Обзор матча:

Словакия – Португалия – 0:1

Гол: Бруно Фернандеш, 43.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцька (Бенеш, 75), Лоботка (Грошовские, 83), Дуда, Гараслин (Дюриш, 83), Шранц (Суслов, 63), Полиевка (Боженик, 64).

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Рубен Диаш, Антониу Силва, Жоау Канселу (Семеду, 63), Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья (Отавио, 63), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Нетту, 63).

Предупреждение:

Шренц (35), Дуда (53), Роналду (62).

Удары (в створ): 10(2) – 14(8)

Владение: 45% против 55%

Угловые: 3–4

Оффсайды: 4 - 1.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы J: