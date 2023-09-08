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Евро
Словакия
08.09.2023 21:45 - : -
Португалия
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08 сентября 2023, 15:01 |
237
0

Словакия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 8 сентября в 21:45 по Киеву

08 сентября 2023, 15:01 |
237
0
Словакия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября на «Тегельне поле» пройдет матч 5-го тура квалификации Евро, в котором сборная Словакии встретится со сборной Португалии. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Словакия

Сборная в последние циклы заметно сдала позиции. На Евро-2020 еще получилось протиснуться, и даже выиграть там в большинстве у Польши, но в плей-офф там репре не пробился. Потом был посредственный следующий цикл, где и россияне, и хорваты были явно сильнее. Нынешний наставник, придя летом прошлого года, начинал неважно, не сумев поднять словаков назад из дивизиона С Лиги Наций. Но в отборе на мундиаль с ним сборная показала себя хорошо. Побуксовав на старте (0-0 дома с Люксембургом), потом получилось выиграть все 3 поединка - у Боснии дома в марте и Исландии и Лихтенштейна на выезде в июне. В итоге получилось оторваться от конкурентов в споре за 2-е место в этой группе. Сейчас есть шанс удержать дистанцию, впрочем, и поражение фавориту не станет такой уж трагедией.

Португалия

Команда в конце прошлого года закончила эру Фернанду Сантуша, с которым брала главные трофеи - Евро-2016 и дебютную Лигу Наций. Причем в Катаре не было такого уж провала, при нем результаты были и похуже, чем четвертьфинал. Но в нем избранные уступили в статусе явного фаворита Марокко. И, главное, тренер убрал из основы культового для всей страны Роналду. При нынешнем наставнике, Роберто Мартинесе, похоже, Криштиану играет, сколько сам хочет. В том числе за счет его голов фаворит пришел к 5-му туру со стопроцентными результатами, выиграв все поединки, у Лихтенштейна и Боснии дома и Люксембурга с Исландией на выезде. Если хлопнуть и Словакию, задачу завоевания путевки на мундиаль можно считать де-факто выполненной.

Статистика личных встреч

Словакия смогла взять только 1 ничью в 4-х очных поединках с Португалией. Правда, крайний из них датирован летом 2005-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что словакам поможет фактор поля. Согласимся и поставим на победу гостей в Братиславе при форе -1,0 голов (коэффициент - 1,7).

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Источник Sport.ua
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