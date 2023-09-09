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Евро
Словакия
08.09.2023 21:45 – FT 0 : 1
Португалия
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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 01:58 |
68
0

ВИДЕО. Португалия с трудом обыграла Словакию

Португальцы в гостях забили только один гол

09 сентября 2023, 01:58 |
68
0
ВИДЕО. Португалия с трудом обыграла Словакию
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе J квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Словакии и Португалии.

Единственный гол гости забили незадолго до перерыва усилиями Бруну Фернандеша, а результативную передачу в свою статистику занес Бернарду Силва. Для сборной Словакии это первое поражение в квалификации Евро-2024

Группа J

Словакия – Португалия – 0:1
Гол: Фернандеш, 43

Обзор матча:

Турнирная таблица группы J:

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
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Источник Sport.ua
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