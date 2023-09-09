ВИДЕО. Португалия с трудом обыграла Словакию

В группе J квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Словакии и Португалии.

Единственный гол гости забили незадолго до перерыва усилиями Бруну Фернандеша, а результативную передачу в свою статистику занес Бернарду Силва. Для сборной Словакии это первое поражение в квалификации Евро-2024

Группа J

Словакия – Португалия – 0:1

Гол: Фернандеш, 43

Обзор матча:

Турнирная таблица группы J: