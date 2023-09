Игрок ПСЖ должен переехать в Катар уже на следующей неделе

Катарский «Аль-Араби» ожидает завершить трансфер итальянского полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти до конца следующей недели, сообщает Фабрицио Романо.

Шейхи уже согласовали все детали с парижским клубом. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро. 30-летний Верратти до сих пор не прилетел в Доху, ведь личные условия его контракта еще не согласованы.

В прошлом сезоне Марко провел 38 матчей за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, отличившись 1 ассистом. Также в той кампании он выиграл с клубом чемпионат и суперкубок Франции.

