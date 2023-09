Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной

Сборная Италии официально сообщила о травме двух ключевых игроков команды: полузащитника «Ромы» Луки Пеллегрини и вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы. У них мышечные повреждения.

И Пеллегрини, и Кьеза уже покинули расположение сборной Италии. Они не примут участие в сентябрьских матчах «Скуадры Адзурры» в отборе на Евро-2024, которые станут дебютными для нового главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Завтра, 9 сентября Италия на выезде сыграет с Северной Македонией, а 12 сентября в Милане примет сборную Украины.

На данный момент Италия сыграла лишь два матча в отборе на Евро-2024 и набрала в них 3 очка.

🚨 Federico Chiesa and Lorenzo Pellegrini will unfortunately be unavailable for the games against North Macedonia and Ukraine 🙁#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/nQMGqie54T