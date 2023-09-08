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  4. Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной
Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 15:31 |
1483
0

Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной

Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза покинули расположение команды

08 сентября 2023, 15:31 |
1483
0
Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной
twitter.com/Azzurri_En. Федерико Кьеза

Сборная Италии официально сообщила о травме двух ключевых игроков команды: полузащитника «Ромы» Луки Пеллегрини и вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы. У них мышечные повреждения.

И Пеллегрини, и Кьеза уже покинули расположение сборной Италии. Они не примут участие в сентябрьских матчах «Скуадры Адзурры» в отборе на Евро-2024, которые станут дебютными для нового главного тренера команды Лучано Спаллетти.

Завтра, 9 сентября Италия на выезде сыграет с Северной Македонией, а 12 сентября в Милане примет сборную Украины.

На данный момент Италия сыграла лишь два матча в отборе на Евро-2024 и набрала в них 3 очка.

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Источник Twitter
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